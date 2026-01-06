馬杜洛被捕後全球130城上街慶祝 馬查多致謝川普談委國未來

（記者石耀宇／綜合報導）美國總統 唐納·川普 上週末對委內瑞拉發動突襲行動，拘捕前總統尼古拉斯·馬杜洛並將其移送至美國紐約受審。事件持續引發國際關注，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·柯莉娜·馬查多6日透過社群平台發聲，公開感謝川普政府，並宣示未來委內瑞拉將成為美國在安全、能源、民主與人權領域的「主要盟友」。

圖／委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·柯莉娜·馬查多透過社群平台發聲。（翻攝 IG／mariacorinamachado ）

馬查多在社群平台發文表示，委內瑞拉人民已在全球30個國家、130座城市走上街頭，慶祝馬杜洛政權垮台。她形容，這是「標誌委內瑞拉政治過渡不可避免且迫在眉睫的重要一步」，並強調流亡海外的委內瑞拉人終將回到家園，迎接自由到來。

貼文中，馬查多也點名感謝川普與其政府，稱美方在執行法律時展現出「堅定與決心」。她表示，未來的委內瑞拉將與美國建立緊密合作關係，成為其在區域安全、能源供應、民主制度與人權保障上的關鍵夥伴。

圖／全球各地委內瑞拉僑民慶祝馬杜洛被捕。（翻攝 IG／mariacorinamachado ）

不過，川普對馬查多的態度仍顯曖昧。根據《CNN》報導，馬查多長年遭馬杜洛政權打壓，被迫流亡海外，並於去年克服重重阻礙前往挪威，獲頒諾貝爾和平獎。當時馬查多曾表示，願意將這份榮譽獻給川普；川普也曾公開稱讚她是「優秀的人」。

然而，在馬杜洛被推翻後，川普對於馬查多是否適合成為委內瑞拉新領導人，態度轉趨保留。川普私下向幕僚質疑，馬查多在國內是否擁有足夠的政治支持與治理能力，並指出她在委內瑞拉社會中未必獲得全面尊重，顯示美方對未來政權安排仍在評估中。

外界分析，馬查多的表態除展現反對派對美方行動的高度支持，也試圖在國際社會面前強化自身正當性，爭取美國與盟友背書。隨著馬杜洛遭拘押、委內瑞拉進入政治權力重組階段，新政府人選與過渡路徑，勢將成為美國與國際社會下一步關注焦點。

