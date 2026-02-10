馬杜洛被捕後更亂？反對派大老剛出獄就被綁架 兒：10名武裝男持槍押人

國際中心／綜合報導

委內瑞拉政局動盪再起，61歲的反對派領袖瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）在被關押逾8個月後，於週日晚間獲釋。豈料重獲自由僅數小時，他便在首都卡拉卡斯遭一群不明武裝分子攔截並強行擄走。家屬與反對派指控這是當局策畫的「綁架」，檢方則聲稱因其違反獲釋條件，已改為居家軟禁。此事件發生在美國介入逮捕前總統馬杜洛後，引發國際高度關注。

委內瑞拉反對派重要人物、保守派政黨「第一正義黨」領袖瓜尼帕，於2025年5月遭當局指控涉及恐怖行動而入獄。隨著美國特種部隊逮捕前總統馬杜洛，卡拉卡斯當局為回應美方要求，近期展開釋放政治犯行動。瓜尼帕於週日晚間走出拘留中心，並在社群媒體發布影片強調：「關於委內瑞拉的未來，真相必須優先。」

然而，這份自由極其短暫。據瓜尼帕之子拉蒙透露，父親獲釋後前往卡拉卡斯洛斯喬羅斯（Los Chorros）地區，深夜卻遭遇埋伏。約10名未配戴識別證、全副武裝的男子，分乘4輛車將其攔下，持槍指著隨行家屬，隨即將瓜尼帕強行押走。拉蒙在求救影片中恐懼表示：「他們武裝齊全，把我父親帶走了」，並要求當局出示父親仍生還的證明。

流亡海外的諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（María Corina Machado）隨即在X平台發文聲援，證實瓜尼帕遭持有重武器的便衣人員帶走。第一正義黨發表聲明，點名代理總統德爾西・羅德里奎斯（Delcy Rodríguez）及內政部長卡貝約（Diosdado Cabello）等政權核心，必須為瓜尼帕的人身安全負責。

面對「綁架」指控，委內瑞拉檢察總長辦公室隨後證實瓜尼帕確實在其控制之下，但理由是瓜尼帕「違反獲釋條件」，因此撤銷完全自由，改對其實施居家軟禁。

這起事件讓外界對委內瑞拉當局的承諾大打折扣。儘管人權團體「刑事論壇」確認當天有約30名政治犯獲釋，但相比官方宣稱的800人，實際數字僅約380人。瓜尼帕「獲釋即被捕」的遭遇，顯示在後馬杜洛時代，委內瑞拉的政治肅殺氛圍依舊濃厚，反對派人士的安全仍岌岌可危。

