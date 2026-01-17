馬杜洛被捕後解放軍演練「斬首」 張延廷曝行動3要件

美國總統川普1月初下令對委內瑞拉發動軍事行動，在該國首都卡拉卡斯拘捕委國總統馬杜洛夫婦後，引發外界關注大陸仿效對台「斬首行動」。對此，退將張延廷認為，大陸也有類似美國針對馬杜洛的斬首能力，並提出斬首行動須具備3個條件。

張延廷在16日中天節目「頭條開講」上表示，美國針對委內瑞拉總統馬杜洛的斬首能力，大陸也有。他說，但是進行斬首行動要有3個條件，第一個是時間要快，就是動作要非常迅速，否則其他外面的衛戍部隊馬上就會進來，所以時間要非常短暫。在可控制的時間之內，迅速達成戰術目標，所以動作要非常快。

張延廷說，第二個是不能打草驚蛇，裝備都要軍用的槍械，因為聲音非常小。槍都有聲音，馬上其他人就聽到相關的聲音，而且開槍的時候會有火光，其他外圍的衛戍部隊就會上來，情況又變複雜化了。所以為了事跡不會敗露，都要使用特殊的裝備。

張延廷進一步表示，一般來說特戰人員都受過特攻訓練，動作非常靈活迅速，所以搭配行動迅速及作戰使用的裝備，就能讓行動成功，而且現在搭配雷射指標器的槍械射擊都蠻準的。

張延廷指出，第三個是立體化。現在作戰互相通聯，由無人機進行情報的傳遞，還有擔負中繼。無人機在空中，訊號透過無人機傳遞到指揮所，讓指揮所掌握一清二楚，所以整個斬首行動也變得透明化。

