馬杜洛被捕後解放軍「斬首行動」演練曝光 張延廷爆3關鍵

美軍三角洲部隊活捉委內瑞拉總統馬杜洛，大陸官媒《央視》15日播出解放軍版的「斬首行動」，僅用不到兩分鐘的時間，就完成行動。前空軍副司令張延廷表示，美國對委內瑞拉總統馬杜洛斬首能力，中國大陸也有。他認為，進行斬首要有3個條件。

張延廷16日在中天《頭條開講》節目中表示，美國對委內瑞拉總統馬杜洛有這方面的斬首能力，中國大陸也有。但是進行斬首要有3個條件，第一個時間要快，就是動作要非常迅速，時間很短暫，其他外面衛戍部隊馬上就會進來，所以時間要非常短暫。在可控的時間之內，迅速達成戰術目標，所以動作要非常快。

張延廷接著表示，第二個不能打草驚蛇，工具都要軍用的，因為聲音非常小。槍都有聲音，防爆槍也有聲音，馬上後面就聽到相關的聲音，而且用槍的時候會有火光，其他外圍的衛戍部隊就會上來，又變成複雜化了。所以為了事機不會外露，使用的東西是特殊的工具，一般來說，特戰人員都受過特工訓練，動作非常靈快迅速，所以也搭配行動迅速及作戰使用工具，而且現在都蠻準的；還有因為都有雷射，雷射瞄到哪裡打到哪裡，好快，也非常準確。

張延廷更點出，第三個是立體化。現在互相通聯，由無人機做情報的傳遞，還有做中繼的傳遞。無人機在空中，訊號透過無人機傳遞到指揮所，讓指揮所掌握得一清二楚，整個斬首行動也變得透明化。

