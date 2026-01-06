馬杜洛被捕後…中國網友狂刷梁靜茹〈可惜不是你〉暗諷 歌被禁播了

梁靜茹的〈可惜不是你〉是經典名曲，13年來在YT累計5174萬播放次數。翻攝自滾石唱片YT



美國3日突襲委內瑞拉活擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，為此引起國際高度關注，中國外交部隨後發聲譴責，力挺委國。與此同時，中國部分網友邊討論時事邊點播台灣歌手梁靜茹的代表作〈可惜不是你〉，暗喻「可習不是尼」，不到一天，這首歌即被中國禁播，網路上一片譁然。

委內瑞拉與中國交好，在政治、軍事上多有交集，中國特使邱小琪日前更率團前往委國拜會馬杜洛，展現雙方好情誼。未料兩人見面後幾個小時，美國便突破委國軍事防禦措施，迅速活擒馬杜洛夫婦，押回紐約受審。

廣告 廣告

消息曝光後，中國外交部發布聲明痛批美國違反國際法及聯合國憲章，破壞國際關係，而中國網友也相當關切，中共支持者痛罵美國惡霸，但也有另一派人突然狂刷梁靜茹的〈可惜不是你〉，在公開留言說「美帝這次業務能力不行啊，抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」、「可習不是尼，為啥不是維尼」、「在我們心裡，這首歌永遠屬於另一個人」、「今天是好日子，可惜不是你」。

意料之中，中國網友開酸不到一天，〈可惜不是你〉就被禁播，境內各大影音平台都已無法再播放這首歌曲。

台灣網友見狀不禁同情「中國也太可憐」、「對號入座功力太強」，另有人發現YouTube的播放量突然暴增，另有人建議「還有另一首可以點播啊，希望一直是你」。

更多太報報導

金宣虎陷跨國三角戀 和高允貞煲愛火

宮﨑駿85歲生日送大禮 《魔法公主》IMAX、4K登台

陳妍希新劇再談甜膩姊弟戀 「有人到50歲還覺得自己是寶寶」疑酸陳曉