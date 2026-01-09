馬杜洛被捕效應？中國地圖全面屏蔽「中南海」 3字成搜尋禁忌

「中南海」鄰近故宮紫禁城，被視為中共政權的神經中樞與「禁區」。（路透社）

美軍於1月3日精準突襲委內瑞拉首都，成功活捉該國總統馬杜洛夫婦，近日中國網友驚覺，包括高德、百度及騰訊在內的多款主流地圖搜尋系統，已將中共權力核心「中南海」徹底屏蔽或引導至無關區域。此現象引發網路熱議，輿論嘲諷北京當局因恐懼川普政府的「斬首」執行力，已進入極度焦慮期，試圖透過地圖「消失」來尋求心理慰藉。

所謂「中南海」，是中共最高領導層的辦公與居住地，被視為中共政權的神經中樞，地位約莫等同於台北「博愛特區」或「總統官邸」。近日有大量中國網友實測發現，在中國境內地圖系統輸入「中南海」，均顯示「沒有找到相關地點」，或被強行導向通州、海淀等偏遠位置。諷刺的是，國際版Google地圖仍能精準定位，此種「掩耳盜鈴」的作法引發網友群起嘲諷，留言稱：「美軍導航又不用高德地圖」、「北京人誰不知道中南海在哪，這是心態崩了」。

美軍在活捉馬杜洛後，隨即於1月7日扣押俄羅斯油輪，一連串強硬行動，疑似讓原本持觀望態度的中共高層緊張。旅美上海企業家胡力任指出，北京周邊的地下掩體系統（功能類似台灣大直的衡山指揮所）近期已頻繁啟動，顯示習近平正處於極度恐懼中。

《華盛頓時報》資深記者戈茨（Bill Gertz）曾發文示警，若中共發動對台軍事攻擊，美軍極可能對中共最高權力核心執行「無人機斬首行動」。在這種隨時可能被定位打擊的壓力下，「中南海」在地圖上消失事件，被視為習近平恐懼升級的見證。評論人士指出，這種鴕鳥式躲藏不僅無法阻擋美軍的高科技偵測，更將其「東升西降」闊論打回「東躲西藏」原形，進一步侵蝕其執政合法性。





