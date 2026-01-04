馬杜洛被捕活該？西方挺美轟他「違法總統」中國、古巴譴責 各國反應一次看

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕，各國領導人反應一次看。（翻攝自臉書Nicolás Maduro）

美國3日對委內瑞拉突襲發動「大規模打擊」，將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人以毒品恐怖主義等罪名逮捕，帶回美國紐約接受審判。馬杜洛長期以獨裁執政在西方國家惡名昭彰，任意拘留、殺害異議人士引發爭議，如今他被美國逮捕，英國、法國等國家領導人樂見其政權垮台，批馬杜洛是「非法總統」，但對於和與委內瑞拉同屬傳統社會主義國家的中國、古巴等，皆對這次美國的行動表示譴責。

馬杜洛為何被捕？

聯合國2025年12月報告指馬杜洛政府涉犯反人類罪，長期對反對派人士施以殺戮、任意拘留，甚至性暴力等違法行徑；2024年委國的總統大選，主要的反對派政黨領袖馬查多更被禁止參選，儘管馬杜洛順利連任，許多國家仍認為該次選舉違法、拒絕承認其結果。而今川普以毒品、武器等罪名空襲委內瑞拉，並逮捕馬杜洛夫婦到美國受審，宣布美國接管委內瑞拉直到政權適當轉移，引發國際高度關注。

批馬杜洛是非法總統 西方國家挺委國政權轉移

美國大動作到委內瑞拉抓人，各國領導人反應大不同。美國盟友等西方國家，例如英國首相施凱爾（Keir Starmer）就在社群發聲表示：「英國長期以來一直支持委內瑞拉的政權移轉。我們認為馬杜洛是一位不具正當性的總統，對於其政權的終結，我們絲毫不感到惋惜。」

施凱爾表示，他已再次重申對國際法的支持，英國政府將與美國就情勢變化進行討論，尋求一個安全、和平的過渡，建立能反映委內瑞拉人民意志的合法政府。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也批馬杜洛為了奪權踐踏人民尊嚴和自由，「委內瑞拉人民終於擺脫馬杜洛的獨裁統治」，他們期待委國政權可以和平、民主的完成轉移；歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則說，他們會密切關注委內瑞拉局勢，並與委內瑞拉人民站在一起，強調任何方案都必須遵守國際法和聯合國憲章，同時也會確保歐盟的人民在該國能獲得支持。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍上銬逮捕，川普宣布美國接管委內瑞拉。（翻攝自@realDonaldTrump Truth Social）

社會主義、共產國家支持委內瑞拉 批美侵犯主權

另一方面，委內瑞拉的盟友們則紛紛聲援馬杜洛，古巴總統米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）就批美國的行為是犯罪性的攻擊，予以譴責，「我們的區域和平正遭受殘酷對待」；同屬左翼國家的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也表聲明強調墨西哥強烈反對並譴責這次的攻擊行動；巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）痛批美國的對委內瑞拉的轟炸及「綁架馬杜洛」，是對委國主權的嚴重侵犯、跨越了不可接受的底線，違反國際法攻擊他國。

中國外交部發言人在記者會上被問及此事時回應表示，中國對美國悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手「深表震驚，予以強烈譴責」，直指美國的這種「霸權行徑」，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲和加勒比海地區和平與安全，中方堅決反對，「我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。」

