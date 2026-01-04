馬杜洛被捕牽動台海？美軍突襲委內瑞拉後座力浮現 華府憂中國錯誤解讀

川普（圖）下令拘捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發美國國會與智庫對台海局勢與中國反應的不同解讀。（翻攝自ig/realdonaldtrump）

美軍昨（3日）凌晨突襲委內瑞拉，拘捕總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）行動，不僅震撼拉丁美洲，也在華府政壇掀起激烈討論。部分美國國會議員肯定行動象徵民主價值，但也有人警告，此舉恐被中國或俄羅斯作為對外軍事行動的「正當化範例」；另一方面，前白宮官員則呼籲外界不宜將此事件與台海情勢直接類比。

凌晨爆炸聲震撼卡拉卡斯 川普證實美軍行動

據《中央社》報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯於昨凌晨約2時起，陸續傳出劇烈爆炸聲，多處軍事設施上空可見濃煙。美國總統川普Donald Trump）隨後在社群平台發文證實，美軍已展開一場「大規模攻擊行動」，並成功拘捕馬杜洛與其妻子。

美眾議員貝肯：行動具民主意義 但憂中國藉機侵台

共和黨聯邦眾議員、眾議院「台灣連線」成員貝肯（Don Bacon）表示，馬杜洛長期破壞委內瑞拉的民主制度，使原本富裕的國家陷入困境，美軍此次行動對該地區未來發展具有指標性意義。

不過，貝肯同時坦言，他對後續國際效應感到憂慮。他指出，俄羅斯可能藉此為其對烏克蘭的行動辯護，而中國也可能引用類似邏輯，作為對台灣動武的藉口，獨裁政權或將試圖利用此事件來合理化自身行為。

「是否形同侵台邀請？」美國民主黨內部出現警告聲浪

類似擔憂在民主黨內部也引發回應。加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）發表聲明指出，此次行動恐被視為對中國發出「侵台邀請」，並可能間接促使俄羅斯、以色列等國在其他地區加大軍事行動。

民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）則提出質疑，若未來中國國家主席習近平企圖拘捕台灣總統賴清德，或俄羅斯總統普丁對烏克蘭總統澤倫斯基採取相同行動，「美國屆時又該如何回應？」

馬杜洛被捕能與台海類比嗎？前白宮官員持不同看法

針對國會的疑慮，前白宮國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）則提出不同觀點。他在社群平台X發文指出，不應將美軍逮捕馬杜洛的事件，直接套用到台海情勢進行類比。

何瑞恩分析，北京不太可能情緒化反應，而是會藉機在國際舞台上譴責美國，塑造自身尊重國際法的形象，並與美方形成對比。他也認為，中國私下可能向美國要求所謂的「大國豁免權」，希望美方降低在南海等議題上以國際法為由的施壓。

中國將如何解讀？專家指北京戰略重點不在武力示範

何瑞恩進一步指出，委內瑞拉事件並不會改變北京對台灣的既有盤算，因為中國目前採取的是「非武力的脅迫戰略」，而非單純因國際法限制才不使用武力。

巧合的是，美軍行動前一天，馬杜洛才在總統府接見中國政府特使邱小琪，雙方公開強調雙邊「兄弟情誼」。事件曝光後，中國外交部隨即發表聲明，強烈譴責美方對主權國家動用武力。

北京強烈譴責美國 學者：意在牽制美方印太布局

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）分析，中國迅速表態譴責美國，主要目的在於提升其在「全球南方」國家的影響力。

她指出，北京長期戰略目標之一，是讓美國深陷西半球事務，進而削弱美方在台海維持和平、以及支持印太盟友的能力與政策彈性。

