馬杜洛被捕裝「Nike Tech Fleece」台灣售價曝！山本由伸也曾穿同款

[Newtalk新聞] 美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，白宮於社群平台公布逮捕畫面，有眼尖網友發現馬杜洛當時身穿「Nike Tech Fleece」灰色運動裝，這套服飾瞬間在全球掀起迷因式的搶購熱潮，衣服和褲子的售價也曝光。

馬杜洛被捕相關照片在網路上迅速瘋傳。畫面中，他身穿一套NIKE灰色運動服，雙眼被黑色眼罩矇住，耳朵戴著巨大的降噪耳機，雙手被手銬銬住並拿著一瓶水，被押送離開現場，這張照片隨即在社群媒體上引發大量轉傳與討論。

馬杜洛所穿的運動服隨即被找出，是NIKE「Tech Fleece」系列，NIKE官網介紹，該款商品採用至少50%的永續原料製成，包含再生聚酯纖維與有機棉混紡材質，連帽上衣延續Nike Windrunner外套的經典元素，胸口採大V造型設計，並以「超保暖、雙面滑順」的Tech Fleece結構進行升級。

此外，馬杜洛戴的耳罩式耳機也被發現是Flintronic品牌、售價約11.99美元（約376元新台幣）；眼罩則是Wanme，價格約6.99美元（約219元新台幣）。

馬杜洛的穿搭引發議論，根據NIKE台灣官網售價顯示，衣服要價3980元、褲子3580，一套總共要7560元。

事實上，「Nike Tech Fleece」系列，亦有許多名人曾穿過，美國職棒洛杉磯道奇隊的知名球星山本由伸，也曾穿過Nike Tech Fleece系列同款的黑色連帽外套，

