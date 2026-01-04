馬杜洛被捕「人民憂慮未解」！ 委國超市、藥局「恐慌搶購」

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自臉書Nicolas Maduro）





美軍抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛，雖然有民眾歡慶馬杜洛終於垮台，但有更多人對未來感到擔憂，因為委內瑞拉人民在馬杜洛執政下，有著嚴重通膨問題，不少人的生活陷入困境，甚至導致百分之25的人民移居海外，這次美軍襲擊，也引發委內瑞拉境內恐慌，民眾排隊搶屯藥品、打火機等生活物資。

委內瑞拉的藥局外排起人龍，民眾神色凝重，要準備搶買醫藥用品，因為，美國發動對委內瑞拉首都卡拉卡斯的軍事基地襲擊後，在委內瑞拉各地引發恐慌，就怕生活受到影響，就連到超市採買，也有許多民眾擠不進去，在街道上排了數十公尺，因為眾多民眾要先屯生活物資，其中，為了應付可能斷電等狀況，得用燭火等，因此打火機幾乎銷售一空。

美軍這次行動中，抓捕了委內瑞拉長期執政的專制總統馬杜洛，令不少委內瑞拉人民歡慶馬杜洛垮台，因為委內瑞拉這個石油儲量富饒的國家，人民卻過得不幸福，大幅移居海外，有超過700萬人，大約是百分之25的委國人民出逃，落腳拉丁美洲等地，因為在委內瑞拉總統馬杜洛領導下，經濟陷入嚴重危機，人民卻看見，馬杜洛抱著新收養的貓，宣布政府將把嚴格管制價格，甚至是寵物食品和獸醫服務，展現愛心計畫，背後其實隱藏著生活成本高漲的困境，這些管制措施正在加劇基本商品短缺。

根據IMF的估算，2018年這一年委內瑞拉的通膨率，高達百分之一百萬，一個月的工資可能只能買兩盒雞蛋，三個月的工資也只夠買一瓶橄欖油，更糟的是，委內瑞拉的超級通膨，從2016開始，幾乎是現代史上延續時間最長的超級通膨，如今馬杜洛被美軍抓捕，委內瑞拉人民一則以喜一則以憂，就怕再對生活造成嚴重衝擊。

