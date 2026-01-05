馬杜洛被捕 身上Nike運動套裝網路爆紅

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美軍近日在委內瑞拉發動突襲，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，美國總統川普在社群媒體發布馬杜洛被捕當下身穿Nike運動裝的照片，在網路引發熱議甚至帶動該套裝搜尋量大增。

川普（Donald Trump）3日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一張照片，其中馬杜洛（Nicolas Maduro）身穿運動用品製造商耐吉（Nike）Tech Fleece系列套裝、戴著眼罩，配文寫道：「馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，這張照片和該套裝迅速在網路爆紅。

有網友在社群媒體發文說，針對Nike Tech Fleece的網路搜尋量激增，甚至有人稱這是完美的萬聖節服裝。

另有網友宣稱這款套裝已賣到缺貨，不過，在Nike官網上這款套裝仍有多種尺寸可供選購，外套和運動褲售價分別是140美元和120美元。

一名社群媒體平台X用戶說，大家都戲稱它是「馬杜洛灰」，另一名用戶打趣說道：「Nike Tech Fleece不只適合健身時穿、外出辦事可穿，連進聯邦監獄也能穿。」

其他X平台用戶指出：「馬杜洛被捕當下穿著Nike Tech Fleece灰色套裝，令人難以置信。看來這款運動服已變成非官方的『毒梟運動服』。」

Nike暫未回應媒體置評請求。（編譯：洪啓原）1150105