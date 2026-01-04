馬杜洛被捕「NIKE成最大贏家」！同款穿搭曝光 台灣售價7560元

記者蔣季容／台北報導

馬杜洛遭逮時身上穿著NIKE套裝。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並要暫時接管委國政權。白宮於社群平台公布逮捕畫面，有眼尖網友發現馬杜洛當時身穿NIKE灰色運動套裝，NIKE台灣官網售價顯示，衣服要價3980元、褲子3580，一套總共要7560元，讓網友笑說，這是NIKE年度最佳廣告。

白宮4日凌晨在X發佈逮捕馬杜洛的照片，只見馬杜洛身穿灰色連帽運動衫和運動褲，雙眼被黑色眼罩矇住，耳朵戴著巨大的降噪耳機，雙手被手銬銬住並拿著一瓶水，模樣相當落魄。

有網友發現馬杜洛該款上衣是NIKE販售的「男款全長式拉鍊 Windrunner 連帽上衣」，台灣官網一件要價3980元；褲子也是NIKE同系列，一件3580元。此外，馬杜洛戴的耳機也被挖出是來自Flintronic品牌、售價約11.99美元（約376元新台幣）；眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約219元新台幣）。

馬杜洛身上NIKE運動服爆紅。（圖／翻攝自NIKE官網）

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「NIKE年度最佳廣告！看到這個，我都想買一套一樣的衣服了」、「穿滿帥的啊 ，滿像剛跑出來健身的阿北」、「最佳帶貨人」、「NIKE賺爛」、「最佳代言人」、「NIKE廣告拍得不錯」。

