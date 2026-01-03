馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜洛及其妻子押走。美媒下午引述聯邦官員報導，載有兩人的飛機已飛抵紐約；馬杜洛預計5日首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

美國總統川普（Donald Trump）隨後於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美方已逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，正將兩人押送離境。

川普稍早在記者會上表示，馬杜洛及其妻子正在美國軍艦上，將被送往紐約，面臨司法審判。他還說，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌。

美國有線電視新聞網（CNN）下午報導，根據一位聯邦官員的說法，載有馬杜洛及其妻子的飛機已抵達位於紐約的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base）。

根據路透社，一名美國司法部官員表示，馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

外電報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。（編輯：嚴思祺）1150104