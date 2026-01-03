馬杜洛被美軍抓走！「曾是公車司機」掌權13年秘辛曝



國際中心／綜合報導



美國今（3）日稍早閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）後續更聲稱已經抓到委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，正將兩人押上飛機離境、飛往美國。不過，從2013年就掌權至今的馬杜洛，過去曾當過公車司機，參與工會後獲得聲量與知名度，究竟如何讓自己成為委國內最有權力之人，其秘辛也隨之曝光。





馬杜洛1962年出生於委內瑞拉的傳統工人家庭，學生時期就曾積極參與學生運動，直到進入職場擔任公車司機後，也加入工會；馬杜洛因工人身分而逐步晉升為交通工會領導者，也奠定他在工人階層與左翼政治圈的基礎。1990年代初期，馬杜洛成為前任委內瑞拉總統查維茲（Hugo Chávez）政治運動的支持者。當查維茲在1992年發動未遂政變而被監禁時，馬杜洛積極為其政治釋放進行奔走；當查維茲被釋放後，馬杜洛的政治地位開始上升。

廣告 廣告

委國總統馬杜洛被美軍抓走！「曾當公車司機」掌權13年秘辛曝光

馬杜洛政治路相當順遂，從外交部長當到副總統，2013年在前任總統病逝後，他成功贏得選舉拿下總統一職。（圖／翻攝馬杜洛IG）

進入政治圈後，1999年馬杜洛成為制憲議會代表，參與制定查維茲新憲法；隔年當選新成立的全國議會議員，並於2005年連任。2006年被查維茲政府任命為外交部長，2012年成為副總統，此時馬杜洛在政治領域可說是一帆風順。在2013年查維茲病逝後，馬杜洛成為臨時總統，並代表所屬政黨參加特別選舉。4月14日，他以些微多數當選總統，並於4月19日就任。

委國總統馬杜洛被美軍抓走！「曾當公車司機」掌權13年秘辛曝光

不過，馬杜洛任內爭議不斷，包括經濟困境讓民眾對他的強人政治感到不滿。（圖／翻攝馬杜洛IG）

不過，在馬杜洛當選總統期間則掀起不少爭議，包括經濟危機、通貨膨脹、基本物資短缺，以及反對派指控選舉不公等問題。其強人政治風格，加上國內經濟困境，使馬杜洛多以鎮壓方式來處理民眾示威抗議。在民不聊生的情況下，目前委內瑞拉約有四分之一的人口、約800萬人已經移民。多數移民滯留在鄰近的拉美國家，也有不少人前往美國或歐洲尋求生機。今年歐盟接收的難民申請者中，委內瑞拉人數更首次位居第一。

委國總統馬杜洛被美軍抓走！「曾當公車司機」掌權13年秘辛曝光

面對示威抗議，馬杜洛多以鎮壓來處理。（圖／翻攝馬杜洛IG）





















原文出處：委國總統馬杜洛被美軍抓走！「曾當公車司機」掌權13年秘辛曝光

更多民視新聞報導

美國襲委內瑞拉！馬杜洛被抓前「剛見中特使」喊1句超諷刺

美司法部長：馬杜洛夫婦涉「毒品恐怖主義」等罪 已火速被紐約南區法院起訴

馬杜洛夫婦被起訴毒品、槍械罪！美國強硬發聲：將接受嚴厲審判

