馬杜洛被美軍逮捕「經濟不確定性擴大」 南韓商界憂：匯率繼續走高

據南韓媒體今天（1/5）報導，美軍3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，經濟不確定性擴大，南韓商界普遍憂慮，如果國際油價上漲，導致韓元進一步貶值，先前政府干預下暫時回穩的匯率，恐再度上升。

據《東亞日報》報導，美軍3日攻擊委內瑞拉，逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），南韓金融業界普遍認為，由於委內瑞拉是重要產油國，當地的地緣政治風險升高，將導致石油供應緊縮，推升國際油價。

韓亞證券的研究員李在萬（이재만，音譯）分析：「從過去的經驗來看，這次的情況，確實可能導致油價短期上漲」、「地緣政治不確定性加劇時，安全資產會脫穎而出，金價可能再漲1至2%。」

報導指出，由於油價波動大，對於以美元支付進口原油的南韓來說，韓元可能繼續貶值，推高韓元兌美元的匯率，目前的匯率位在1440韓元區間。

去年12月之前，南韓的消費者物價上升率，連續4個月維持在2%左右，如今油價不穩定與經濟不確定性擴大，將對物價帶來進一步壓力，銀行業人士擔憂：「政府在12月出手干預，才讓匯率回穩，如今可能再度飆升。」

不過，有專家指出，國際油價長期可能走跌，因為美國大型石油企業很可能進入委內瑞拉，擴大石油生產量，彭博（Bloomberg）引述能源專家的分析，認為國際油價可能下跌約4%。

南韓政府說明，去年1至11月期間，南韓出口額當中，委內瑞拉僅佔0.01%，且南韓並未直接進口委內瑞拉原油，當地情勢發展對南韓市場影響有限。

