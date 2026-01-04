馬杜洛被送押至紐約 白宮曝「罪犯遊街」片

▲美國白宮公布委內瑞拉總統馬杜洛被送押的畫面。（圖／翻攝自X@RapidResponse47）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。馬杜洛已於稍早抵達紐約，並乘坐直升機飛抵曼哈頓，在執法車輛車隊的護送下抵達布魯克林的大都會拘留中心。後續美國白宮還公布了一段押送影片，並狠酸這是「罪犯遊街（Perp walked）」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動大規模軍事行動，馬杜洛與其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）當時正在熟睡，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。

後續川普還在社群平台「真實社群」（Truth Social）上公布馬杜洛戴著手銬與眼罩，登上美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）的照片。

馬杜洛夫婦搭乘的飛機稍早飛抵紐約史都華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base）。後續一架據信載著馬杜洛的直升機，已從曼哈頓出發，飛往布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。

影片畫面顯示，執法人員帶領一名身穿深色衣服、頭戴兜帽的人走向一架直升機。CNN等外媒確認此人正是馬杜洛。

▲馬杜洛乘坐的其中一架直升機，抵達紐約市的直升機場。（圖／路透社／達志影像）

在馬杜洛抵達布魯克林大都會拘留中心後沒多久，白宮迅速反應帳號「Rapid Response 47」發布了一段影片，可以看到穿黑色夾克的馬杜洛被2名美國緝毒局（DEA）人員押送，走在一條鋪著藍色地毯的走廊上，地毯上寫著「DEA NYD」，亦即美國緝毒局紐約分局。

馬杜洛的表情看上去十分平靜，還向一旁的圍觀者說了一句「晚安」、「新年快樂」（Happy New Year）。

