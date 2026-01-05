馬杜洛被逮後 郭正亮點名2國：現在挫咧等

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於當地時間3日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，委國最高法院憲法法庭同日，下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。對此，前立委郭正亮認為，在馬杜洛被逮後，古巴和哥倫比亞現在「挫咧等」，因美國接下來恐會用對付委內瑞拉的模式處理兩國，此外，事件還可能外溢到伊朗。

對於美國逮捕馬杜洛，俄羅斯外交部在聲明中強調，支持馬杜洛政權旨在「保護委內瑞拉國益與主權」的方針，並支持委內瑞拉當局與中南美國家領導人，呼籲召開聯合國安全理事會緊急會議的聲明。而大陸外交部也發布聲明，直指美國對主權國家動用武力、甚至針對一國元首採取行動，令人震驚，美國的霸權行徑已嚴重侵犯委內瑞拉主權、違反國際法，並對拉丁美洲與加勒比海地區的和平與安全構成重大威脅。

郭正亮今（5）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，在美國逮捕馬杜洛後，現在最緊張的國家分別是古巴和哥倫比亞，其中前者大部分的石油來自委內瑞拉。他研判，美國接下來恐會用對付委內瑞拉的模式處理兩國，且事件還可能會外溢到伊朗。

郭正亮接著說，這次事件的國際影響，是大國軍事變成國際政治的叢林法則，面對這種行動，《國際法》、多邊組織都沒用，且這種行動也沒經過執行國國會同意，即在瞬間使「單邊主義」達成目的。他點名，有能力這麼做的國家有以色列、大陸、俄羅斯等，以色列總理納坦雅胡現正在美國訪問，其可能就與川普討論了在伊朗執行類似行動的事宜。

