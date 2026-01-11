馬杜洛被逮拉美局勢洗牌？明居正揭「中國被打臉後衝擊」：美國正在剪裙邊

美國本月3日對委內瑞拉發起軍事行動，逮捕時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro），震撼全球；國際也關注，美國此次行動對長期在背後協助委內瑞拉左派政權的中國會造成何種衝擊。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》中分析，委內瑞拉是中共在拉丁美洲最重要的戰略夥伴，而委內瑞拉當地也和許多國家關係相當密切，如與古巴關係就相當緊密，美國次次行動，一方面使得中共產生區域的負面影響，另一方面打亂了中共的國際佈局。

明居正進一步說，馬杜洛身邊的衛士正是古巴人，且委國的國安系統有許多交給古巴處理，顯示馬杜洛和委國軍方的關係並不好；此外，委內瑞拉也和尼加拉瓜及部分加勒比海國家關係很好，因此中共便可以藉此在當地推動影響力，連結許多拉美左翼政權或反美政權。此外，中共更可透過委內瑞拉可以擴展外交關係，委國如同區域影響力的放大器，如今這樣的「支點」是否全被拔除尚未可知，關鍵在於委內瑞拉代理總統和美國走得多近，以及是否徹底執行美國要求。

明居正指出，中國的煩惱可能是送到委內瑞拉的武器裝備似乎都不管用，這次雷達等裝備沒抓到美軍軍機，且先前以伊衝突時，中共的武器也未產生太大作用，中共與俄羅斯可能為此回頭檢討。更關鍵的是，馬杜洛被抓前幾個小時才剛接見中共代表團，美軍如此大的計劃中共事先毫不知情，顯示地方情報可能失靈，這是相當嚴重的問題。

明居正指出，中共、俄羅斯在委內瑞拉和伊朗都被美國打臉，美國此次行動對中國而言最大的打擊是「負面示範」，中共看似已將手伸進拉丁美洲，結果這次卻無法還手，這可能讓許多拉美選擇疏離，慢慢轉向美國。對於中共國際戰略的衝擊，一方面產生區域的負面影響，再者是國際棋局被打亂。他總結，美國最後是要對付中共的，美國的習慣是先解決沒有核子武器的國家，現在做的就是「剪裙邊」，將周邊勢力一個個拿掉。

