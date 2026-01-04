馬杜洛被逮！ 委國緊急狀態 國、內外兩樣情 美不排除出兵

委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕畫面。（圖／翻攝自川普IG）





委內瑞拉在遭到美軍空襲後進入緊急狀態，國防部長更宣布在全國部署武裝部隊；不過美國佛州的委內瑞拉僑民，卻是慶祝馬杜洛遭逮捕。馬杜洛下台後，由副總統暫時代理，川普則是表示不排除會出兵委內瑞拉。

幾聲爆炸聲響過後，巨大火球照亮夜空，委內瑞拉首都卡拉卡斯相當不平靜，因美軍抓獲總統馬杜洛。

挺馬杜洛民眾：「把馬杜洛還來。」

委內瑞拉隨即宣布全國進入緊急狀態，卡拉卡斯街頭則聚集不少馬杜洛粉絲高舉標語，還有馬杜洛人偶，舉行示威抗議。

同一時間，委內瑞拉國防部長則宣布，全面部署武裝部隊。

委內瑞拉防長帕德里諾：「我們絕不能屈服於敵人企圖散播的恐慌，必須避免恐慌和混亂。」

至於在海外的委國僑胞心情則是大不相同，歡天喜地迎接馬杜洛下台。

馬杜洛被捕後，依照憲法將由副總統羅德里格斯繼任，美國總統川普聲稱，羅德里格斯已經就任，並且會聽話，不過卻被打臉。

川普也指出，如果委國新政府不配合，不排除直接出兵。

委國反對派人士，也是諾貝爾和平獎得主，馬查多則是發表公開信聲稱，應由2024年，在總統大選中獲勝的反對派領袖烏魯蒂亞出任國家領導人，讓委國未來的政局增添變數。

