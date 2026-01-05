馬杜洛被逮「微笑比YA照」台灣人掌鏡？他曝超鬼1幕：懷疑…

國際中心／周希雯報導

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，趁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與夫人熟睡時將兩人逮捕，並迅速遣送至美國接受審判；美國總統川普陸續公開馬杜洛移送的畫面。不過其中1張的馬杜洛，即使雙手上銬仍比讚、露出微笑，超反差畫面瞬間在網路瘋傳，中央大學的胡川安教授更點出1點，不禁笑說「我高度懷疑攝影師是台灣人…」

開源情報檢測組織「OSINTdefender」，昨（4日）在X平台發布畫面，聲稱是馬杜洛抵達紐約史都華國際機場的首批畫面，只見馬杜洛身穿藍色帽T與長褲，白襪配拖鞋、頭戴毛帽，在大批官員押送下走下飛機，臉色看上去略微凝重。不過到最後「大合照」時刻，即使身後站著一排壯碩的美國緝毒局官員，坐在椅子上的馬杜洛仍舉起被上銬的雙手比讚，並露出淡淡的微笑，神情看上去相當輕鬆，不像被逮捕、即將接受嚴厲審判的人。

對此，胡川安教授看到該畫面，不禁笑說「我高度懷疑拍照的是台灣人」，並打趣模擬當時狀況「搭專機來美國讚不讚，讚 （喀嚓）！川川棒不棒，棒！」議員張之豪也笑說，「胡川安教授對這張照片的評論，是我看到最傳神的」，引發網友熱議，「台灣人真的很愛叫人比讚」、「感覺馬杜洛適應得很不錯呢」、「疑美變移美」、「免簽就是讚」。

馬杜洛被上銬「還微笑比YA」畫面超鬼？教授抖出1幕疑：攝影師是台灣人…

馬杜洛（左）被逮時的的整套NIKE穿搭也被挖出討論。（圖／翻攝「@realDonaldTrump」Truth Social、「Nike」官網）

事實上，馬杜洛另一張被逮畫面也引發話題，當時他被上手銬、矇眼並戴上抗噪耳機，被移送至「硫磺島號」軍艦上，身上穿著整套休閒風的NIKE服裝。後來有人挖出，該穿搭來自NIKE運動系列「Tech Fleece」，價格分別是上衣3980元、褲子3580元，整套下來萬元有找，台灣也有販售，令不少網友笑說，「最強業配文」、「這次的行動，Nike有贊助美軍是不是」。



