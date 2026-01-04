馬杜洛被逮「戰袍」暴紅 NIKE官網售價3980元

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍活逮，預計1月5日在紐約受審。這位拉美強人束手就擒時的穿著，是一套灰色運動服，網友眼尖發現屬於NIKE產品，Google搜尋一夕暴紅。

廣告 廣告

馬杜洛被捕後，執行任務的美軍立刻把人送到「硫磺島號」軍艦，接著移送紐約等待法院審判。白宮於社群平台X公開照片，馬杜洛的雙眼被黑罩遮住、雙耳戴抗噪耳機、雙手上銬，手裡握著一瓶水。

有趣的是網友發現馬杜洛穿著由NIKE生產的一款運動服「Tech Fleece Sweatsuit」，這款運動服標榜科技感，具保暖、透氣及快乾特性，非常適合居家穿著。

台灣官網也有販售，價格3980元。根據官網介紹，產品採用至少50%永續原料製成，其中包含再生聚酯纖維和有機棉纖維混紡材質；連帽上衣延續Nike Windrunner外套活力，胸口採用經典大V形設計，並以超保暖、雙面滑順的Tech Fleece結構翻新升級。

NIKE商品意外曝光，Tech Fleece Sweatsuit一下子衝上Google熱搜。網友笑翻，虧馬杜洛「連睡衣都這麼有品味」、「該不會美軍要他換的吧」、「NIKE撿到免費行銷，活廣告全球矚目」、「穿美國品牌的總統被美國人抓了」。

更多中時新聞網報導

蔡健雅韋禮安開金嗓 跨年收視飆高

曹西平猝逝 陸一龍嘆「演藝圈的遺憾」

NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查