馬杜洛被逮「整套NIKE戰袍」暴紅！台灣也有賣「入手免萬元」

國際中心／周希雯報導

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，趁總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與夫人熟睡時將兩人逮捕，並迅速遣送美國接受審判；美國總統川普隨即在社群公開「馬杜洛蒙眼上銬照」，畫面震撼國際。然而，大家除了關注兩國衝突發展，馬杜洛被逮時因身穿全套Nike Tech服裝、且價格不到1萬台幣，Google相關搜尋量竟意外暴增，似乎不少人都對「總統被逮同款」深感興趣。

據悉，川普起初宣稱成功活捉馬杜洛夫妻，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示不相信、要求美國提供馬杜洛的生存證明。對此，川普隨即在自家社群平台「Truth Social」附上照片，只見馬杜洛被戴著抗噪耳機、遮光護目鏡，切斷外界的一切感官刺激，同時雙手被銬上、其中一隻手握著礦泉水；川普表示，馬杜洛夫妻倆在美國海軍兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），正在送往紐約，準備接受司法審判。

廣告 廣告

總統同款萬元有找！馬杜洛上銬被逮「全套NIKE戰袍」暴紅…台灣也有賣

川普公開馬杜洛移送的畫面。（圖／翻攝「@realDonaldTrump」Truth Social）

然而意外的是，由於馬杜洛身穿灰色帽T跟棉褲，整套運動風的時尚穿搭竟引發討論。後來有網友挖出，該穿搭是來自NIKE於2017年推出的運動系列「Tech Fleece」，除了維持運動服裝講究的面料功能，也強化了設計感，如今在台灣也有販售，價格分別是上衣3980元、褲子3580元，整套下來萬元有找。除了馬杜洛被逮捕時的穿搭，連帶配件也被挖出，像是耳機來自Flintronic品牌、售價約11.99美元（約380元台幣），眼罩則是Wanme品牌，價格約6.99美元（約221元台幣），兩者都是中國品牌。

總統同款萬元有找！馬杜洛上銬被逮「全套NIKE戰袍」暴紅…台灣也有賣

馬杜洛整套灰色穿搭來自NIKE 「Tech Fleece」系列。（圖／翻攝「Nike」官網）

總統同款萬元有找！馬杜洛上銬被逮「全套NIKE戰袍」暴紅…台灣也有賣

馬杜洛整套灰色穿搭來自NIKE 「Tech Fleece」系列。（圖／翻攝「Nike」官網）

對此，當消息傳回台灣Threads後，不少網友都打趣表示，「最強業配文」、「這次的行動，Nike有贊助美軍是不是啊」、「全套美國品牌，還上美國飛機」、「不愧是資本主義大國，時刻不忘品牌帶貨」、「其實還滿好看的耶，害我想買一套了」、「最佳代言人」、「哪天就被某個饒舌歌手做成專輯封面」、「這個買家秀我信了」、「總統同款萬元有找」。





原文出處：總統同款萬元有找！馬杜洛上銬被逮「全套NIKE戰袍」暴紅…台灣也有賣

更多民視新聞報導

秘魯薩滿才預言：川普將除掉馬杜洛！5天後竟成真…細節曝

川普全程觀看馬杜洛夫婦「被逮捕實況」！疑睡一半遭拖出房間

馬杜洛夫婦被起訴毒品、槍械罪！美國強硬發聲：將接受嚴厲審判

