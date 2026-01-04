馬杜洛被關惡名昭彰「布魯克林拘留中心」！髒亂環境+暴力刺殺 委國黑幫也關這

布魯克林都會拘留中心外觀。翻攝自bou.gov官網



美國軍方3日突襲委內瑞拉，短短3小時內生擒總統馬杜洛與其妻，將兩人送進美國布魯克林都會拘留中心，最快明日（1/4）提訊受審。然而，布魯克林度會拘留中心是什麼地方？因性醜聞被判終身監禁的嘻哈歌手吹牛老爹、墨西哥大毒梟古茲曼、委國重大刑案罪犯皆待過此處，以暴力與惡劣髒臭的衛生環境聞名。

據《CNN》報導，布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）建於1990年代，關押過數位名人，像是吹牛老爹、勞凱利，以及加密貨幣奇才班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、前藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）、曾風靡於上流社會的名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）等人。

廣告 廣告

有兩名知情人士告訴CNN，都會拘留中心因關押人數眾多，設備老舊、馬桶不通、管理人力嚴重短缺，裡面環境相當糟糕，且屢傳暴力事件。2024年6月、7月各有1名囚犯因暴力傷重死亡。

此外，2019年冬天一場大停電，都會拘留中心暖氣全斷、沒有燈，囚犯被迫關牢數日，當時衛生條件極其惡劣。為此，美國司法部拿出1000萬美元與1600名受影響的囚犯達成和解。

吹牛老爹的辯護律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）於2024年也在法庭上公開表示，「對囚犯來說，那是個環境非常惡劣的地方，」若將當事人關押於此，將很難為官司做準備。

綽號矮子的墨西哥大毒梟古茲曼委任律師芬尼克（Marc Fernich）曾說，古茲曼當時被關押在曼哈頓附近的聯邦監獄，對於委國總統馬杜洛監禁問題，他建議，基於人身安全考量與防範自殺，美國司法部應讓他單獨監禁。

芬尼克還補充，都會拘留中心有大量委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」成員，「這可能影響他在該處的收押條件，包括被安置的地點及方式。」

更多太報報導

美國強擄馬杜洛 中國外交部再發聲：立即釋放

外國人貴3倍！日本11所國立博物館擬推雙重票價制度：他們應承擔

靠中國打造「南美鋼鐵防線」卻不堪一擊？委內瑞拉遭美軍毀滅性癱瘓