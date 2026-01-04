馬杜洛被關惡名昭彰「布魯克林拘留中心」！髒亂環境+暴力刺殺 委國黑幫也關這
美國軍方3日突襲委內瑞拉，短短3小時內生擒總統馬杜洛與其妻，將兩人送進美國布魯克林都會拘留中心，最快明日（1/4）提訊受審。然而，布魯克林度會拘留中心是什麼地方？因性醜聞被判終身監禁的嘻哈歌手吹牛老爹、墨西哥大毒梟古茲曼、委國重大刑案罪犯皆待過此處，以暴力與惡劣髒臭的衛生環境聞名。
據《CNN》報導，布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）建於1990年代，關押過數位名人，像是吹牛老爹、勞凱利，以及加密貨幣奇才班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、前藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）、曾風靡於上流社會的名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）等人。
有兩名知情人士告訴CNN，都會拘留中心因關押人數眾多，設備老舊、馬桶不通、管理人力嚴重短缺，裡面環境相當糟糕，且屢傳暴力事件。2024年6月、7月各有1名囚犯因暴力傷重死亡。
此外，2019年冬天一場大停電，都會拘留中心暖氣全斷、沒有燈，囚犯被迫關牢數日，當時衛生條件極其惡劣。為此，美國司法部拿出1000萬美元與1600名受影響的囚犯達成和解。
吹牛老爹的辯護律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）於2024年也在法庭上公開表示，「對囚犯來說，那是個環境非常惡劣的地方，」若將當事人關押於此，將很難為官司做準備。
綽號矮子的墨西哥大毒梟古茲曼委任律師芬尼克（Marc Fernich）曾說，古茲曼當時被關押在曼哈頓附近的聯邦監獄，對於委國總統馬杜洛監禁問題，他建議，基於人身安全考量與防範自殺，美國司法部應讓他單獨監禁。
芬尼克還補充，都會拘留中心有大量委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」成員，「這可能影響他在該處的收押條件，包括被安置的地點及方式。」
更多太報報導
美國強擄馬杜洛 中國外交部再發聲：立即釋放
外國人貴3倍！日本11所國立博物館擬推雙重票價制度：他們應承擔
靠中國打造「南美鋼鐵防線」卻不堪一擊？委內瑞拉遭美軍毀滅性癱瘓
其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 73
MLB》惡名昭彰！大都會退役冠軍球星元旦持毒被捕
現年62歲的前大都會明星外野手戴克斯卓（Lenny Dykstra）大過年的就被捲入新的案件，他在美國時間元旦被賓州警方攔車盤查，發現他持有毒品與吸食用具，將控告他相關罪名。戴克斯卓的律師聲稱那輛車不屬於戴克斯卓，而且他當下也未受到藥物或酒精影響，相信這些指控會被撤銷。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
女子車前玩狗遭碾壓 愛犬死亡、飼主重傷｜#鏡新聞
彰化一名女子昨日（1/2）到自助餐店吃飯，走出店外蹲在門口和自己的愛犬玩耍，後方車輛的駕駛疑似正在操作導航，沒有察覺車前的狀況，女子就這樣被連人帶狗捲入車底，附近民眾見狀，用堆高機將車頭抬起，協助消防人員救援，但女子的愛犬還是當場死亡，她自己則是受重傷送醫治療。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 4
影/為了5分鐘！宜蘭醉男拳毆女收費員害腦震盪 影片曝光
宜蘭市昨（3日）晚間發生嚴重暴力事件，有位女收費員在路邊停車格執行公務時，竟有副駕的乘客跑出來暴打她，導致其腦震盪，目前嫌犯已經被逮。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
東京一日遊攻略！BT21陪你玩淺草寺晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 1 天前 ・ 10
三角洲部隊閃擊委內瑞拉！馬杜洛夫婦睡夢中遭捕 美司法部列四重罪起訴
委內瑞拉局勢在 3 日凌晨發生劇變，一場代號為「南方長矛」的軍事行動徹底終結了馬杜洛（Nicolás Maduro）的統治。根據 CNN 引述消息人士報導，美軍最精銳的「三角洲特種部隊」（Delta Force）在凌晨時分精準滲透位於卡拉卡斯的總統住所，馬杜洛與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中毫無防備，隨即被美軍士兵從臥室中帶走，並迅速押解離境。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
狼官濫用公務權限選妃！衛福部撤銷績優獎項、追回獎金
高雄市政府衛生局心理衛生中心執行…民報 ・ 1 天前 ・ 6
台南日照中心工地竄火 外籍移工驚險逃生...多處燒燙傷送醫
【記者莊曜聰／台南報導】台南市東山區一處日照中心工地今天上午突然傳出火警，火勢隨著板模延燒，大火竄出相當驚人，南市消防局獲報出動17車34人馳援，20分鐘內控制火勢，避免波及一旁住家，1名工人從2樓逃生時，身體多處燒燙傷送醫救治，詳細起火原因有待調查釐清。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/彰化驚悚輾人意外！女子逗狗捲車底命危 黑狗慘死
彰化縣埔鹽鄉2日下午發生一起駭人交通事故，44歲陳姓女子在自助餐店用餐後於店門口蹲下逗弄黑狗，下秒卻遭一輛剛起步的休旅車撞上並捲入車底，黑狗當場死亡，陳女則身受重傷送醫急救，目前仍在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一覺醒來總統沒了！這原因美對委發動「絕對決斷行動」軍事突襲
【記者 沁諠 編譯】2026年1月3日凌晨，美軍發動名為「絕對決斷行動」（Operation Absolute台灣好報 ・ 5 小時前 ・ 1
2026請假攻略》全勤獎金請1天假扣多少，薪資結構藏陷阱？月薪試算公式曝光
2026年到來，新的一年有許多新的措施上路，勞工政策方面，最低工資調升到月薪29500元、時薪196元，預估約247萬名勞工受惠；薪資調漲連帶如無薪假（休息補助）補助也一併調整。值得注意的是，請假制度上也出現變革，勞動部長洪申瀚日前曾公開表示，全勤獎金屬工資一部分，勞工請病假時應按比例扣除，不應直接「全無」。至於比例扣發該如何計算？勞動部近日也在官網中的「相......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
宜蘭女收費員遭攻擊！當街被毆「重擊頭部」釀腦震盪 縣府：譴責暴力
3日晚間，宜蘭一名蔡姓女收費員，於執行公務時，竟遭人無故攻擊、出拳毆打，造成輕微腦震盪及手腳挫傷，有民眾見狀急忙報警處理，根據《自由時報》報導，對此，宜蘭警分局已證實此事，並將涉案的男子帶回偵辦。宜蘭縣政府強調「嚴正譴責暴力行為」，支持檢警嚴格執法，避免類似情況再度發生。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
醉男元旦大鬧超商 推倒貨架害6萬損失挨告｜#鏡新聞
元旦假期，本來應該是闔家歡聚的時刻，新北市新莊卻有一名男子，因酒後失控大鬧超商，還把貨架推倒，造成財損，被警方依現行犯帶回，移送法辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／公共藝術走進醫療場域 臺中市立醫院成果展亮相
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立老人復健綜合醫院(臺中市立醫院)呼應公共藝術主題「藝起關懷愛在北屯互傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
徒步遭排水孔絆倒「摔到骨裂、椎間盤突出」他怒提國賠…結果出乎預料
新北市邱姓男子前年徒步走在中和區中山路巷內，因不慎遭排水孔洞絆倒，造成足部扭傷、骨裂、腰椎椎間盤突出及神經壓迫等傷害；認為是區公所疏於管理導致他受傷，因此提告求償108萬8421元。但法官認為，邱男發生事故原因很多，難認與排水孔有關，且傷勢也無法佐證直接關聯，因此，將告訴駁回，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
郵差出勤遭路樹砸死！ 國賠146萬8旬母淚訴「太少了」｜#鏡新聞
彰化芬園郵局一名48歲孫姓郵差，前年執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木壓死，她80多歲的母親悲痛不已，提國賠求償321萬元，路樹主管機關交通部公路局中區養護工程分局卻辯稱，郵差雨天出勤也有過失，還主張求償要扣除喪葬補助，但法院都不採信，進期判決國賠146萬元。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
三中案蔡正元3年半定讞恐入獄 他爆「更惡劣的」還沒來：一人扛下了一切
前總統馬英九等人被控賤賣國民黨產的三中案（中視、中廣、中影），涉違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨逾72億元損害，此案喧騰一時，近日，二審結果出爐，台灣高等法院今天駁回檢方一審上訴，維持馬英九等3名被告無罪判決；但前立委蔡正元被依業務侵占罪判刑3年6月確定。對此，曾代表國民黨參選台中立委、有最強菜農之稱的林佳新則直言，「更惡劣的還會來！」 時任中影董事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
民眾心意得以傳達！北車悼念牆紙條 全成為余家昶告別式布置
台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；3日中午12時許，余家昶家屬在台北市懷愛館舉辦告別式，先前民眾在悼念牆留下的隻字片語，也成為會場門口的布置之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案
社會中心／台北報導台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，檢調先後發動4波搜索，近日發現集團疑似以帛琉豪華渡假村作為洗錢據點，2日指揮調查局執行第5波搜索，並拘提該渡假村石姓負責人到案說明，同時還傳出這名石姓台商，竟然還是國安局校級退休的軍官。揹著背包，穿著一件藍色夾克，快步走進北檢。眼前這名石姓男子，是一名渡假村的老闆，而他竟然涉入太子集團洗錢案。去年10月8日，美國聯邦檢察官，對柬埔寨"太子集團"董事長陳志等人提起公訴。台北地檢署先後發動四波搜索，週五下午，指揮調查局執行第5波搜索，並拘提帛琉某渡假村的負責人石姓台商，以及處理水房業務的江姓男子等七人到案。根據了解，這名石姓男子，還是國安局校級退伍軍官。檢調發現，太子集團在2019年，為避免位於柬埔寨的詐騙水房遭掃蕩，進而鎖定位於帛琉的一間高級渡假村，希望將該地作為新據點。檢警偵查太子集團案，執行第五波搜索。（圖／民視新聞）其中，太子集團與帛琉人士"王國丹"互通有無，以興建高級度假村為名，取得帛琉"恩格貝拉斯島"99年的土地租約，並安排被列入制裁名單的黃婕、施亭宇、王蕾絢等3名台灣人，赴帛琉營運渡假村，實則協助洗錢。石姓台商最後依120萬元，裁定交保，並限制出境出海。一起跨國詐欺案，隨著被傳喚的涉嫌人，越來越多，案情也將水落石出。檢警偵查太子集團案，執行第五波搜索。（圖／民視新聞）原文出處：太子集團第五波搜索！ 國安局校級退休軍官竟涉案 更多民視新聞報導太子集團「爆乳女特助」現身北檢！ 戴韓國潮帽穿大學長T不發一語天旭爆乳女特助劉純妤「二度傳喚」 50萬元交保！這一次紅眼眶走出北檢太子集團「燦笑女特助」全身包緊緊！庭上痛哭稱：只幫忙做這件事民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瑞士酒吧大火 瞬間"閃燃"釀重大死傷
國際消息、持續還要關心，跨年夜在瑞士發生的、酒吧致命大火，歐洲陷入哀傷氛圍。同步、檢察官也啟動調查，發現兩個致命原因，一個是酒吧沒有使用防火建材，但活動中使用的香檳、插上仙女棒，結果火花一碰到天花...大愛電視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話