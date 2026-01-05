馬杜洛被關進人間地獄！牢房有蛆、沒暖氣

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日遭美軍逮捕，帶往紐約市「布魯克林大都會拘留中心」（MDC Brooklyn），該設施內部環境惡劣，曾被爆食物有蛆、冬天沒暖氣，被形容是「人間地獄」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）3日遭美軍逮捕，帶往紐約市「布魯克林大都會拘留中心」（MDC Brooklyn），美媒披露，該設施內部環境相當惡劣、食物有蛆，甚至被稱是「人間地獄」。

據紐約郵報、CNN報導，馬杜洛被移送到紐約市布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），與妻子被關押在單獨牢房中，與普通囚犯隔離。

該機構以惡劣的拘押條件、長期人手不足、囚犯暴力及停電問題而聞名。拘留中心的牢房面積約為6平方公尺，設有金屬桌及一體式不銹鋼馬桶和洗手池。

布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）位於日落公園（Sunset Park），建於上世紀90年代、旨在緩解監獄過度擁擠問題。曾關押過包括愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）、墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）、性侵犯說唱巨星「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）、槍殺醫療保險CEO的曼喬尼（Luigi Mangione）等重大罪犯。

該設施的環境惡劣到一些法官拒絕把嫌犯送到這裡關押，甚至曾因「不人道」環境，被紐約聯邦公設辯護人協會（Federal Defenders of New York）起訴。

法律援助協會（ Legal Aid Society）也曾指出，布魯克林大都會拘留中心「因危險環境惡名昭彰，長年下來成為嚴重疏忽與虐待的同義詞。被關押在那裡的人必須忍受冬天暖氣中斷、滿是蛆蟲的食物、缺乏適當醫療照護，包括錯誤的癌症診斷，並因長期人力不足導致致命暴力事件。」

此外，該拘留中心還面臨暴力事件的持續威脅。2024年6月，一名囚犯被刺死，一個月後另一人在鬥毆中死亡。馬杜洛被移送至此，也讓他的個人處境引發進一步關注。

