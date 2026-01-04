馬杜洛被「活捉」直送紐約 上銬押解畫面曝！竟面露微笑喊這2句

馬杜洛被捕後送至美國紐約。（翻攝自X @RapidResponse47）

美國總統川普以「毒品恐怖主義」等罪名，攻打委內瑞拉首都後，將熟睡中的委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦上銬逮捕，帶回至美國紐約受審。白宮官方帳號稍早發布馬杜洛現身曼哈頓的美國緝毒局辦公室的畫面，只見馬杜洛神色自若，儘管背上了手銬，仍輕鬆對附近的人說「晚安」「新年快樂」。

川普在自家社群平台Truth Social上公布馬杜洛的上銬照，發文寫道：「馬杜洛在美軍『硫磺島號』（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」，馬杜洛臉上戴著面罩、耳罩，似乎是不讓他知道自己將被送往何處。

隨後白宮官方X帳號轉發一段影片，剛從委內瑞拉被送到美國的馬杜洛，被幾名身穿美國緝毒局（DEA）制服的幹員押進位在紐約曼哈頓的緝毒局紐約分局辦公室。馬杜洛身穿黑色外套、運動長褲，腳上穿著拖著，明顯如川普宣稱，馬杜洛是在睡夢中被突襲逮捕。

不過特別的是，馬杜洛似乎並不緊張或恐慌，而是對身邊的人連說了幾聲「晚安」「新年快樂」，臉上甚至還面帶微笑。他們隨後被押解至布魯克林區的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

馬杜洛是誰？為何被美國逮捕？

63歲的委內瑞拉總統馬杜洛2013年上任，其獨裁統治、迫害異議人士引發國際關注，2024年更被控黑箱操控選舉、宣布連任，美國則控其走私販毒。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）稍早發文表示，馬杜洛與其妻子席利亞（Cilia Flores）已遭紐約南區聯邦地區法院起訴，他們被起訴的罪名包括毒品恐怖主義罪、古柯鹼走私罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪。他們即將在美國的法庭接受審判，她感謝美軍成功執行抓捕「國際毒販」的任務。

