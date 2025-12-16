馬杜洛要被趕出委內瑞拉了？盧卡申科：歡迎搬家來白俄羅斯

白俄羅斯總統盧卡申科（左）表態願意收留委內瑞拉總統馬杜洛（右） 圖：翻攝自兩位總統的Ｘ

[Newtalk新聞] 白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）稍早表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）如果離任，歡迎他搬家到白俄羅斯。

盧卡申科今（16）日接受美國媒體Newsmax採訪時表示，白俄羅斯和委內瑞拉有著長期的友好關係，如果馬杜洛願意，白俄羅斯歡迎他去明斯克。

此際，美國和委內瑞拉政府關係高度緊張，美國在加勒比海南部地區大規模集結兵力，並對涉嫌販毒船隻發動襲擊，美國總統川普（Donald Trump）也表示，美國可能很快就會在委內瑞拉展開陸地軍事行動。

委內瑞拉政府稱，美國試圖推翻委內瑞拉政權，以奪取該國豐富的石油資源。

盧卡申科在總統府下屬的Pul Pervogo Telegram頻道發布的採訪摘要中表示：「馬杜羅從來都不是我們的敵人或對手。如果他想來白俄羅斯，大門永遠為他敞開。」

「但說實話，我們從未討論過這個問題。馬杜洛不是那種會離開或逃跑的人。他是個強硬派。」

盧卡申科說：「我堅信，所有問題，美國的所有願望，今天都可以和平解決。」

「我認為在不久的將來，我們將能夠與川普討論此事。我會告訴他很多有趣的事情。戰爭不會帶來任何好處。」

盧卡申科說，「與委內瑞拉開戰無異於『第二次越戰』。你們需要這樣嗎？不需要。所以沒有必要發動戰爭。你們可以達成協議。」

盧卡申科表示，與委內瑞拉發生衝突只會導致委內瑞拉人團結起來支持馬杜洛。

盧卡申科稱馬杜洛是「一個體面、通情達理的人，可以與他達成協議」，並對川普關於大量毒品從委內瑞拉湧入的說法表示懷疑。

