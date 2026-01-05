馬杜洛見完中國特使就被抓！陸網狂問：邱小琪去哪裡了？

大陸中心／彭淇昀報導

美國總統川普於當地時間3日凌晨突襲委內瑞拉，短短數小時成功生擒總統馬杜洛。不過就在美軍攻堅前數小時，馬杜洛才剛於首都卡拉卡斯接見中國拉美事務特使邱小琪與駐委大使藍虎，這也引發中國網友調侃，稱是習近平害馬杜洛被定位。此外，目前邱小琪動向不明，有網友揶揄「邱小琪在哪裡？」還傳出他仍困在委內瑞拉。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

委內瑞拉總統府2日表示，這次會晤「重申了加拉加斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。

馬杜洛政府稱，邱小琪「重申中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中國對雙邊關係的重視，「不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。

至於邱小琪目前動向仍不明，由於事發突然，中國外交使團可能還在委內瑞拉，不清楚是否有遭受此次空襲，也無法確認是否已離開委國。

對此，不少中國網友調侃，稱是習近平幫美國抓到馬杜洛，還有人翻出馬杜洛曾炫耀使用中國華為手機的畫面，「沒有華為手機定位還抓不到你呢！」

此外，還有網友好奇，馬杜洛見面後被捕，那邱小琪是否仍繼續留在委國？引發網友2派論戰，有網友說中國特使邱小琪才剛走，美國隔天就行動，這完全不給面子；隨即就有網友反嗆，「這是太給面子好嗎？等你走了才抓人，不然當著你的面把人抓走，你敢說什麼嗎？」

