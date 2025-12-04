馬杜洛證實與川普通話 強調會談氣氛和諧

（中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導）美國在拉丁美洲軍事部署升級之際，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天證實，他在10天前曾與美國總統川普通過電話，雙方交談「氣氛融洽」。

馬杜洛接受委國官方電視台訪問時表示：「我與美國總統川普通了電話。我可以說這次交流是相互尊重的，甚至可以說是氣氛融洽的。」

左翼的馬杜洛又說：「如果這通電話意味著雙方正朝著相互尊重地溝通，一種國與國之間的對話，我們樂見其成，也歡迎外交方面交流，因為我們始終追求和平。」

法新社報導，自8月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對至少22艘船隻發動致命攻擊，造成至少83人死亡。

然而，馬杜洛表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。

川普（Donald Trump）上月30日也證實曾與馬杜洛通話，但未透露任何細節。

先前有媒體報導，兩人通話內容，包括討論可能安排見面，或馬杜洛下台後的特赦條件。當川普被要求詳細說明時僅表示：「我不會說這次通電話究竟談得好或不好，這就是一次通話。」

華府指控馬杜洛領導集團「太陽幫」（Cartel of the Suns），並在11月24日將太陽幫列為恐怖組織。此外，美國還懸賞5000萬美元，徵求線索要讓馬杜洛落網。（編譯：紀錦玲）1141204