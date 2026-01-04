馬杜洛讓疑美論破功！媒體人揭習近平內心：別再信1鬼話

政治中心／劉宇鈞報導

美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，全球震撼。媒體人詹凌瑀今（4）日說，美國這記鐵拳打在馬杜洛身上，但痛的是中共領導人習近平的心；她也說，這次事件讓疑美論徹底破功，台灣人別再信「美國不管台灣」的鬼話。

詹凌瑀以「疑美論者，臉腫不腫？」為題發文表示，還記得前陣子藍營名嘴、大咖怎麼洗腦大家的嗎？「川普是生意人，會把台灣賣了」、「美國不可信，台灣是棄子」、「東昇西降，美國已經衰弱了」，結果呢？這兩天的新聞畫面，大家看懂了嗎？

詹凌瑀指出，委內瑞拉那個把國家搞得民不聊生、跟中共稱兄道弟的獨裁者馬杜洛，直接被美軍「打包」送回美國受審。這叫衰弱？這叫棄子？這明明叫「強勢回歸」，而這記鐵拳，打在馬杜洛身上，但痛的是習近平的心，懂國際局勢的人都看得出來，川普現在玩的是最高段的「拔丁抽樁」。

詹凌瑀直言，中國想玩「戰狼外交」，靠的就是這些流氓小弟國在後面當輸血管、當洗錢中心、在聯合國圍事。以前美國可能還要顧面子、走程序，現在川普2.0的邏輯很簡單，誰是中國的小金庫，就先炒掉誰。「阿塞德涼了、哈瑪斯垮了，現在連拉丁美洲頭號釘子戶馬杜洛都被拔了。下一個會是伊朗嗎？」

詹凌瑀分析，此事件說明了兩件事，1. 「疑美論」徹底破功：美國不但沒有縮回去，反而把手伸得更長、拳頭揮得更重。那些整天在那邊喊美國不會來救的人，現在應該要改口問：「美國什麼時候會出手抓人？」

詹凌瑀也說，2. 習近平的「朋友圈」正在清零：中共引以為傲的「南方國家」盟友，現在一個個瑟瑟發抖。北京現在面臨的是最尷尬的局面：救，沒錢也沒膽，因為不敢跟美國正面槓上；不救，小弟們看大哥這麼廢，人心就散了。

詹凌瑀認為，現在的中國，就像是被剝光羽翼的禿鷹，外圍的保護傘全沒了，只能自己在牆內吹噓國力強盛。大家坐穩了，馬杜洛只是前菜，當中國發現自己在國際上叫天不應、叫地不靈，資金鏈跟供應鏈都被切斷的時候，那才是真正的好戲登場。

詹凌瑀強調，別再信什麼「美國不管台灣」的鬼話，現在的劇本是，美國正在清理戰場，準備收拾最後的大魔王，台灣只要站對邊，看著邪惡政權如何瓦解就好。

