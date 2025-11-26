馬杜洛身著迷彩服「揮舞利劍」發表演說 誓言抵抗美國威脅

63歲的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在首都加拉加斯（Caracas）的一場演說中身著迷彩服、激昂地揮舞著劍，誓言要抵抗美國任何試圖推翻其政府的企圖，並向支持者強調「失敗不是一種選擇」。

委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／美聯社）

馬杜洛在演說中表示，「無論帝國主義的威脅或侵略來自何方，我們都必須做好準備，捍衛這片福地的每一寸土地。」

自今年9月以來，美國軍方在國際水域對涉嫌販毒的船隻進行了一系列打擊行動，已造成至少80人死亡。華盛頓方面聲稱，其中數艘船隻是從委內瑞拉出發，而馬杜洛則將此次軍事部署描述為對國家主權的公然侵犯。

批評者質疑美國這些行動的合法性，認為這相當於法外處決。最近一項民調顯示，僅有29%的美國選民支持這一政策。委內瑞拉官員則聲稱，華盛頓的行動背後有明顯的經濟動機。

委內瑞拉部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）直言：「他們想要委內瑞拉的石油和天然氣儲備，卻不願付出任何代價；他們想要委內瑞拉的黃金、鑽石、鐵礦和鋁土礦，他們覬覦的是委內瑞拉的自然資源。」

美國總統川普與前任總統拜登（Joe Biden）一樣，儘管馬杜洛目前已連任三屆，他們仍不承認馬杜洛是委內瑞拉的合法領導人。

本週稍，美國將委內瑞拉的「太陽幫」（Cartel de los Soles）指定為外國恐怖組織，理由是該組織向美國輸送非法毒品。川普政府聲稱馬杜洛是該組織的一員，但委內瑞拉官員則將其描述為「荒謬的虛構」。

