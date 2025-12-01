馬杜洛逃了? 川普禁航令發威 連俄機都怕 美參議員警告戰爭恐代價高昂

美國川普政府近期進一步加大了對委內瑞拉的施壓力度，甚至宣布對委內瑞拉領空的禁航令。與此同時，委內瑞拉總統馬杜洛的專機突然出現在委內瑞拉與巴西的邊境地區，引發外界質疑馬杜洛可能準備展開逃亡。 圖：翻攝自 @RICHARDFULL2019 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉的衝突近期持續升溫，美國總統川普日前甚至宣布關閉委內瑞拉領空，美軍也不斷加強在南加勒比海地區的軍事部署。與此同時，美國國會也宣布將針對美軍部隊在南加勒比海地區的行為，就國防部長海格塞斯的責任，甚至有議員提出警告，批評川普政府的行為可能將美國推向一場「代價高昂的海外戰爭」。

推主「Inty News」透過 X 發布推文指出，在川普宣布針對委內瑞拉領空的禁航令後，許多飛往、飛越委內瑞拉的航班紛紛宣布取消或更改航線，整個委內瑞拉上空變的空空如也。

廣告 廣告

在美國宣布禁航令後，委內瑞拉領空變得一片空曠，甚至就連俄羅斯的客機都取消了飛往委內瑞拉的航班。 圖：翻攝自 @__Inty__ X 帳號

X 推主「WAR」也透過推文補充稱，雖然俄羅斯曾宣布向委內瑞拉提供軍事援助，協助該國抵禦美國的軍事行動，但在川普宣布針對委內瑞拉的禁航令後，連俄羅斯航空公司也取消了飛往委內瑞拉的航班。「WAR」認為，委內瑞拉總統馬杜洛目前的處境很可能與該國的國際交通網路相同，逐漸遭到國際社會的孤立。

就在此時，X 推主「RICHARD FULL」發布推文表示，馬杜洛的空中巴士 A319 專機疑似於當地時間 29 日降落在委內瑞拉與巴西的邊境地區，推測馬杜洛可能已經準備開始執行逃亡行動。「RICHARD FULL」稱，雖然目前沒有證據證實該架專機載著馬杜洛前往邊境，巴西當局也表態並沒有接到任何庇護請求，「但時間點太巧了」，推測委內瑞拉人民「期望已久的時刻」可能即將到來。

雖然美國川普政府不斷加強對委內瑞拉的施壓力度，但美國國內仍存在反對政府決策的聲音，希望政府停止可能導致爆發大規模衝突的決策。

部署在委內瑞拉外海的多艘美國軍艦。 圖 : 翻攝自美國國防部

X 推主「rainbow7852」發布推文稱，共和黨籍的美國參議院軍事委員會主席羅傑．維克 ( Roger Wicker ) 與民主黨籍參議員傑克．里德 ( Jack Reed ) 近期發布聯合聲明，宣稱將針對五角大廈展開調查，並追究海格塞斯「非法殺害委內瑞拉擱淺水手」的責任。該聲明認為，美軍殺害「手無寸鐵」的委內瑞拉水手的相關行為，違反了《日內瓦公約》與《海事法》，批評相關行為與中國、伊朗等國「未經審判的處決」無異。

與此同時，參議院少數黨領袖、民主黨參議員查克．舒默 ( Chuck Schumer ) 也提出警告，強調川普總統對委內瑞拉的一系列「魯莽行動」可能將美國一步步推向新一場「代價高昂的海外戰爭」，呼籲國會兩黨議員攜手合作，從川普手中奪回屬於國會的宣戰權，「美國國會至今仍未授權政府對委內瑞拉使用武力」。

為因應美國航空母艦「傑拉爾德·R·福特號」（CVN-78）所率領的美國航空母艦打擊群在委內瑞拉海岸附近部署，委內瑞拉首都加拉加斯已啟動大規模防空和岸防演習。 圖：翻攝自Ｘ／@visionergeo

X 推主「方舟子」也針對川普赦免前宏都拉斯總統胡安．奧蘭多．葉南德茲 ( Juan Orlando Hernandez ) 的行為發表批評，質疑川普釋放葉南德茲的行為，與其在委內瑞拉「積極反毒」的行為存在衝突，懷疑川普以「反毒」為藉口，殺害被指控運輸毒品的委內瑞拉漁民。「方舟子」表示，葉南德茲因任職宏都拉斯總統期間，透過組織向美國販毒，於 2022 年被引渡到美國受審，並在 2024 年被判決監禁 45 年，是宏都拉斯的「大毒梟」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 黑海再爆攻擊潮！烏連襲俄「影子艦隊」油輪 「這港口」緊急清空

共抗中國! 日要賣菲「03式地對空導彈」兩國非正式磋商 北京嗆聲了....

與此同時，美國參議院軍事委員會主席威克也與民主黨參議員里德發表聯合聲明，宣稱將追究國防部長海格塞斯「非法殺害委內瑞拉擱淺水手」的責任。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號