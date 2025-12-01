馬杜洛逃了? 川普禁航令發威 連俄機都怕 美參議員警告戰爭恐代價高昂
[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉的衝突近期持續升溫，美國總統川普日前甚至宣布關閉委內瑞拉領空，美軍也不斷加強在南加勒比海地區的軍事部署。與此同時，美國國會也宣布將針對美軍部隊在南加勒比海地區的行為，就國防部長海格塞斯的責任，甚至有議員提出警告，批評川普政府的行為可能將美國推向一場「代價高昂的海外戰爭」。
推主「Inty News」透過 X 發布推文指出，在川普宣布針對委內瑞拉領空的禁航令後，許多飛往、飛越委內瑞拉的航班紛紛宣布取消或更改航線，整個委內瑞拉上空變的空空如也。
X 推主「WAR」也透過推文補充稱，雖然俄羅斯曾宣布向委內瑞拉提供軍事援助，協助該國抵禦美國的軍事行動，但在川普宣布針對委內瑞拉的禁航令後，連俄羅斯航空公司也取消了飛往委內瑞拉的航班。「WAR」認為，委內瑞拉總統馬杜洛目前的處境很可能與該國的國際交通網路相同，逐漸遭到國際社會的孤立。
就在此時，X 推主「RICHARD FULL」發布推文表示，馬杜洛的空中巴士 A319 專機疑似於當地時間 29 日降落在委內瑞拉與巴西的邊境地區，推測馬杜洛可能已經準備開始執行逃亡行動。「RICHARD FULL」稱，雖然目前沒有證據證實該架專機載著馬杜洛前往邊境，巴西當局也表態並沒有接到任何庇護請求，「但時間點太巧了」，推測委內瑞拉人民「期望已久的時刻」可能即將到來。
雖然美國川普政府不斷加強對委內瑞拉的施壓力度，但美國國內仍存在反對政府決策的聲音，希望政府停止可能導致爆發大規模衝突的決策。
X 推主「rainbow7852」發布推文稱，共和黨籍的美國參議院軍事委員會主席羅傑．維克 ( Roger Wicker ) 與民主黨籍參議員傑克．里德 ( Jack Reed ) 近期發布聯合聲明，宣稱將針對五角大廈展開調查，並追究海格塞斯「非法殺害委內瑞拉擱淺水手」的責任。該聲明認為，美軍殺害「手無寸鐵」的委內瑞拉水手的相關行為，違反了《日內瓦公約》與《海事法》，批評相關行為與中國、伊朗等國「未經審判的處決」無異。
與此同時，參議院少數黨領袖、民主黨參議員查克．舒默 ( Chuck Schumer ) 也提出警告，強調川普總統對委內瑞拉的一系列「魯莽行動」可能將美國一步步推向新一場「代價高昂的海外戰爭」，呼籲國會兩黨議員攜手合作，從川普手中奪回屬於國會的宣戰權，「美國國會至今仍未授權政府對委內瑞拉使用武力」。
X 推主「方舟子」也針對川普赦免前宏都拉斯總統胡安．奧蘭多．葉南德茲 ( Juan Orlando Hernandez ) 的行為發表批評，質疑川普釋放葉南德茲的行為，與其在委內瑞拉「積極反毒」的行為存在衝突，懷疑川普以「反毒」為藉口，殺害被指控運輸毒品的委內瑞拉漁民。「方舟子」表示，葉南德茲因任職宏都拉斯總統期間，透過組織向美國販毒，於 2022 年被引渡到美國受審，並在 2024 年被判決監禁 45 年，是宏都拉斯的「大毒梟」。
