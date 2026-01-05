馬杜洛連換3套衣服！拖鞋白襪不離腳原因曝

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被逮捕後，連換3套衣服，引發關注。（圖／翻攝自X／@_TruthZone_）

[NOWnews今日新聞] 美國3日突襲委內瑞拉，抓獲總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押回美國接受司法審判，白宮也釋出馬杜洛被捕的照片，不過被網友發現他至少換了3套不同的服裝，但一直都穿著拖鞋。

外媒VOX報導，馬杜洛從加拉加斯的家中被逮捕，並被移送到紐約市拘留中心期間，被拍到身穿3套不同的服裝，包括灰色Nike運動服、黑色外套配灰黑色褲子，還有藍色連帽衣。

網友也熱議，「馬杜洛在被美國逮捕後換了多少套衣服，他至少換了三次衣服，真奇怪」、「馬杜洛換裝的速度比選美選手還多」、「馬杜洛帶著他的造型師來了」。

報導分析，馬杜洛之所以會換三套服裝，是因為一路途經氣候差異極大的地區，溫差高達攝氏32度。馬杜洛在加拉加斯被捕時，當地氣溫約攝氏26度，當時他身穿淺灰色運動褲和白色T恤；抵達美國紐約時，當地氣溫約為攝氏零下6度。

在抵達美國緝毒局總部時，一直處於醫療監護下的馬杜洛，還一度出現體溫過低症狀。加上紐約冬季的氣候冰冷且潮濕，這可能導致嚴重的呼吸問題、咳嗽和疲勞，加上馬杜洛也已經63歲，為了降低這些風險，美國緝毒局才為馬杜洛換上帶有拉鍊的黑色厚外套、毛衣以及一頂厚帽子。

不過，雖然馬杜洛換了好幾套服裝，但身上有兩樣東西始終不變：「厚厚的白色襪子和拖鞋」。VOX指出，這兩樣東西是美國聯邦監獄規範的標準服裝，拖鞋可以預防囚犯用鞋子當成武器或自殘工具，同時也能限制囚犯奔跑或快速移動的能力。

▲委內瑞拉總統馬杜洛在紐約與美國緝毒局幹員拍照，身上穿的藍色連帽外套也被搜出是美國緬因州品牌Origin。（圖／翻攝自X）

