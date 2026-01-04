馬杜洛遭夜襲活捉！副手宣示任代理總統 委國軍方宣布承認

即時中心／梁博超報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，隨後被押送至紐約布魯克林一處拘留中心，預計本週將進行審判。就在委內瑞拉最高法院當晚下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）作為代理總統履行一切職責後，委國軍方也在週日（4日）宣布，承認副總統羅德里格斯成為代理總統。

綜合外媒報導，委內瑞拉最高法院已在3日晚間下令由副總統羅德里格斯作為代理總統履行一切職責，為期90天。委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也在週日（4日）宣布，承認副總統羅德里格斯成為代理總統。

美國總統川普於上週六在海湖莊園的記者發布會上曾表示，羅德里格斯願意配合，是美國可以合作的對象；但羅德里格斯卻譴責美國的軍事行動，並要求美國釋放馬杜洛夫婦，她稱「馬杜洛是委內瑞拉唯一的總統」。

也因此，川普週日在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）的電話專訪時警告，如果羅德里格斯「不做正確的事」，將會付出巨大代價，「可能比馬杜洛還要嚴重」。川普還提到，無論是重建或者政權更迭，「總比現在的狀況好。」他認為，就委內瑞拉這個國家而言，重建不是壞事。「這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，在各方面都是災難。」

