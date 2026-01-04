馬杜洛遭押刺激金正恩？李在明訪中前夕 北韓突射彈刷存在

2025年12月28日，北韓軍方試射長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩視察。朝中社／路透社



南韓總統李在明將前往中國進行為期4天的國事訪問之際，北韓今日（1/4）朝東部海域發射多枚彈道飛彈，疑似藉此刷存在感。這是北韓2026時隔近2個月後再次射彈，也是2026開年以來首次發射飛彈。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）表示，在今早7時50分左右偵測到，北韓於平壤附近朝東海（日本海）方向發射多枚彈道飛彈，強調對此高度戒備，同時與美國、日本密切分享飛彈資訊，並加強對北韓進一步發射飛彈的監視行動。

北韓上一次向日本海發射彈道飛彈是在去年的11月7日，至今已有將近2個月的時間，這也是平壤在2026開年以來首次發射彈道飛彈。

報導指出，李在明今將啟程前往中國進行國事訪問，韓中首腦會談將於5日舉行，預計雙方討論將涉及北韓「無核化」問題。而在稍早，美國總統川普宣布已對委內瑞拉發動「大規模軍事打擊」，並將委國總統馬杜洛夫婦押送美國受審。

報導認為，北韓可能是透過射彈刷存在感，並凸顯自身已具備不同於委內瑞拉的軍事力量。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「美國在委內瑞拉發動軍事行動並逮捕總統馬杜洛，可能已向（北韓領導人）金正恩傳遞了雙重強烈訊號，首先是生存威脅，其次是堅持核武的正當性。」

日本防衛省亦偵測到北韓發射多枚疑似彈道飛彈的活動，據信已全數落入日本專屬經濟海域（EEZ）外側，將持續收集資訊，保持警惕和監視；日本海上保安廳稱，目前尚未確認有船隻受損。

日本首相高市早苗則指示政府部門全力投入情報蒐集與分析，向民眾提供迅速且精確的資訊，徹底確認航空器與船舶等安全狀況，並為應對突發狀況做好萬全準備。

