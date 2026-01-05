馬杜洛遭押解畫面曝光！美未經安理會同意派兵+逮捕統治者恐涉侵略

美國總統川普下令美軍發動閃電行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），他在大批聯邦探員押解下，走在紐約的機場停機坪上的最新畫面4日首度曝光，但川普動武到底合不合法，在美國國內引發不小的爭議。

馬杜洛1/3遭拘捕 與巴拿馬諾瑞加遭逮日期相同

川普派兵直搗黃龍直接抓走馬杜洛，馬杜洛被押解到紐約，穿著淡藍色的帽T走在停機坪的畫面首度曝光，但根據美國憲法，總統雖然是三軍統帥，宣戰權卻是在國會。

馬杜洛（藍上衣者）遭押解走在紐約機場。圖／美聯社、路透社、CNN

民主黨聯邦眾議員塞斯莫頓提到，是否會派地面部隊進入當地、是否有打算達成政權更迭，都得到沒有的答案，所以官員的確做了簡報，但國會被完全的蒙在鼓裡。

馬杜洛遭拘捕的日期剛好是1989年美軍入侵巴拿馬捉拿諾瑞加36週年紀念日，國際法分析師伊蘭卡茲認為，兩者的時空背景截然不同，美國把以毒品交易為主要目標的犯罪集團視為恐怖組織，按照這種邏輯，馬杜洛比較像是賓拉登。

美直接對委國動武 聯合國秘書長：樹立危險先例

然而川普在沒有事先通報國會的情況下，把馬杜洛夫婦直接抓到美國受審，到底合不合法呢？前聯邦檢察官莫里諾指出，生擒馬杜洛跟他的妻子，不論根據美國軍法或國際法都是非法的行為，而且還把他們抓到美國受審。

如果從聯合國憲章來看，未經安理會同意就派兵進入他國領土，並逮捕現任統治者，也有可能會涉及侵略，聖母大學法學教授瑪莉歐康納就說，這並非民主的明顯勝利，卻無疑是對法治的嚴重破壞。

美國直接對委內瑞拉動武震驚國際，聯合國秘書長古特雷斯認為，這項行動樹立了「危險的先例」，安理會5日也將緊急召開臨時會議。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／張碧珊

