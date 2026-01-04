馬杜洛遭押、委內瑞拉陷空窗 憲法法庭急任副總統代理國政

2025年8月11日，委內瑞拉副總統羅德里格斯對媒體發表談話。美聯社



委內瑞拉總統馬杜洛3日凌晨遭美軍抓捕並押回美國後，委國最高法院憲法法庭當天下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統，以保障行政運作及國家全面防衛事務。

路透社報導，法院裁決指出，羅德里格斯將接任委內瑞拉共和國總統職務，以保障行政運作的延續性及國家全面防衛事務。

裁決補充說明稱，法院將就此進行辯論，以「釐清適用之法律框架，確保在共和國總統被迫缺席之情況下，國家運作、政府行政及捍衛主權得以延續」。

廣告 廣告

美國3日凌晨對委內瑞拉發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦抓捕並押送美國後，總統川普（Donald Trump）在佛州海湖莊園舉行記者會，表示美國將接管委內瑞拉，直到完成權力交接。

川普也表示，正與剛宣誓就職的委內瑞拉副總統羅德里格斯合作，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與她長談，「她基本上願意做我們認為能讓委內瑞拉再次偉大的事」，並轉述羅德里格斯表示「會盡一切努力幫助你們（美國）。」

然而，羅德里格斯稍後在國防委員會會議上強調，馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」，要求立即釋放馬杜洛和第一夫人希莉亞（Cilia Flores）。她指控美國「綁架」馬杜洛夫婦的行為已違反國際法，強調將下令進入「外部緊急狀態」，呼籲民眾做好保家衛國的準備。

更多太報報導

委內瑞拉後下一個是誰？川普點名這三國：「他」最好小心點

靠中國打造「南美鋼鐵防線」卻不堪一擊？委內瑞拉遭美軍毀滅性癱瘓

油國窒息！川普祭「全面禁運」制裁 委內瑞拉油港陷癱瘓