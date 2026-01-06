馬杜洛遭捕鄭麗文對賴清德「吐1句」 媒體人酸：對中表功

政治中心／徐詩詠報導



長期親中的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），日前遭美方控訴長期放任毒品、犯罪分子與移民進入美國，影響美國國家安全。因此美軍在3日閃電執行「斬首行動」，在短短3小時內進入委國並活捉馬杜洛，將他帶回美國進行審判。消息曝光後震撼國際，也引發台灣政壇討論。對此，國民黨主席鄭麗文，則藉此向總統賴清德喊話，要對方避免挑釁，主張美方不見得會幫台灣解決。但此話讓資深媒體人陳敏鳳無法認同，認為鄭麗文只是「表功給中國看」。







馬杜洛被抓回美國受審。（圖／美聯社提供）陳敏鳳昨（6）日在《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪，談到鄭麗文的主張，陳敏鳳直言，「我覺得這（鄭麗文說的）是廢話」，她進一步說：「若中共侵台，美國會不會幫台灣，我國在乎的也只有這點而已。若我方講話比較逾越，美國當然不會幫忙講話。在馬杜洛被捕後，有美國軍事記者分析，點出美國此舉是為展示給中國看，一旦中國侵台，將對中共總書記習近平採斬首行動。」





馬杜洛遭捕鄭麗文對賴清德「吐1句話」！媒體人大酸心態：對中國表功

針對鄭麗文對賴清德喊話，陳敏鳳則酸「是以看戲的心情嗎」。（圖／民視新聞資料照）





她質疑鄭麗文此話是什麼心態？是以看戲的心情嗎？陳敏鳳認為，美國當然不用什麼事都幫台灣沒錯，關鍵時刻幫就好。陳敏鳳更酸鄭麗文在國民黨「誰都管不到」，現在僅能夠透過批評賴清德「表功給中國看」。陳敏鳳不諱言在中國若要見到習近平，終究還是要看戰功或輩分，但畢竟鄭麗文在台灣，並沒有很高的政治輩分跟具體的戰功。

