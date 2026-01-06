馬杜洛遭捕！鄭麗文吐這句 她：對中國表功

▲美國3日凌晨突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，震驚國際社會；國民黨主席鄭麗文（圖）則向總統賴清德喊話，不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫台灣收拾爛攤子。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美國3日凌晨突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，震驚國際社會；國民黨主席鄭麗文則向總統賴清德喊話，不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫台灣收拾爛攤子。對此，資深媒體人陳敏鳳今（6）日在《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，鄭麗文管不了國民黨，只管賴清德講什麼、做什麼，「表功給中國看」。

陳敏鳳直言，「我覺得這（鄭麗文說的）是廢話」，若中共侵台，美國是否幫台灣？我國在乎的也只有這點；若我國講話比較逾越，美國當然不會幫忙講話，指馬杜洛被捕後，有美國軍事記者分析，美國此舉是為了展示給中國看，一旦中國侵台，將對中共領導人習近平採斬首行動，並質疑鄭麗文是什麼心態？強調美國不用什麼事都幫台灣沒錯，關鍵時刻幫就好。

廣告 廣告

主持人康仁俊也強調，先前中共圍台軍演時，鄭麗文認為是賴清德害的、是台灣逼的，「老共沒有錯」；直到中共的盟友（委國總統）被美國處理，鄭麗文反而說如果中共對台動手，美國不見得會來幫，質疑鄭想表達這些東西，「所以妳要見習近平？」但鄭作為國民黨主席，沒有實權與政治上的領導地位，在立法院除幾位年輕藍委，其他藍委本就與鄭麗文保持切割關係。

陳敏鳳說，「鄭麗文（在）國民黨誰都管不到，她現在只管賴清德，管賴清德講什麼、做什麼，然後又開始罵他（賴），表功給中國看」，但認為中國這樣的國家，若要見到習近平，終究還是要看戰功或輩分，但畢竟鄭麗文在台灣並沒有很高的政治輩分跟具體的戰功。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨支持度崩盤！林濁水曝「關鍵分水嶺」嘆：難以收拾

林宜瑾大打台獨假球！邱毅直呼「絕對和這人有關」：民調又要掉了

遭吳子嘉爆料「竹縣黑金勾結內幕」！陳見賢辦公室回應了