馬杜洛遭推翻後 委內瑞拉軍警宣示效忠臨時總統

委內瑞拉軍方與警方28日宣示效忠臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)。美國在推翻前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)後，讓擔任副總統的羅德里格斯繼續掌權。

這項宣示顯示出馬杜洛背後的關鍵堡壘，也就是軍方，給予了羅德里格斯支持。自從2013年接替前總統查維茲(Hugo Chavez)以來，馬杜洛政權一直在對抗美國的施壓與制裁。

56歲羅德里格斯正努力鞏固對她的支持，並試圖同時取悅馬杜洛的忠誠派與美國總統川普(Donald Trump)。

廣告 廣告

委內瑞拉國防部長帕德里諾(Vladimir Padrino)說：「我們宣示絕對效忠與服從」，帕德里諾贈送給羅德里格斯元帥權杖，以及獨立英雄西蒙玻利瓦(Simon Bolivar)的寶劍。

委內瑞拉位高權重的內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)則代表警方宣示效忠。

帕德里諾說：「這是我們共和國前所未有的時刻。」

卡貝友被視為是馬杜洛政權背後的重要勢力，他表示支持羅德里格斯是至關重要的，「因為我們認為，捍衛您的統治，就是捍衛政府的延續性，以及委內瑞拉人民的尊嚴。」

美軍1月3日對卡拉卡斯發動突襲，逮捕了馬杜洛與他的妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)，此舉震驚全球。兩人隨後被帶往紐約，接受走私毒品的審判。

川普表示，羅德里格斯可以繼續掌權，只要她服從他的命令，特別是允許美國取得委內瑞拉龐大的石油儲備。

川普在推翻馬杜洛的幾個小時後表示，他傾向於透過施壓羅德里格斯來達成他的目標，而不是試圖讓反對派掌權，並稱反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)是一位「非常好的女性」，但在委內瑞拉沒有受到「尊重」。

獲頒諾貝爾和平獎的馬查多28日訪問華盛頓，她抨擊羅德里格斯，並質疑她是否值得信任。

在與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面後，馬查多告訴記者：「我認為沒有人信任羅德里格斯。」

馬查多談到羅德里格斯時指出：「我們討論的是罪犯。他們蓄意殺人。他們迫使3分之1的人口離開我國，逃離家園。」

馬查多指出：「他們設計了這個半球史上最罪惡的酷刑與鎮壓體系。」

馬查多說：「這是國家恐怖主義，她是其中的核心部分。」

在28日的軍事典禮上，羅德里格斯諷刺地反擊，稱馬查多在委內瑞拉不受歡迎。

羅德里格斯表示：「那些企圖對委內瑞拉人民造成傷害與破壞的人，讓他們留在華盛頓吧。」(編輯：鍾錦隆)