「馬杜洛遭活逮」憂中國仿效斬首賴清德？ 矢板明夫解析「這1點」台灣免驚

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發國際關注，台灣輿論也憂心中國會仿效美軍「斬首」賴清德（圖）。（鏡報李智為攝）

美國前天（3日）半夜對委內瑞拉發動突襲，成功拘捕當時還在睡夢中的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，事件迅速成為國際焦點，也在台灣社群引發討論，部分聲音憂心中國是否可能仿效類似模式對台動手。

對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，這類擔憂忽略了台灣與委內瑞拉在戰略結構上的本質差異，兩者無法相提並論。

美軍為何能快速行動？ 馬杜洛遭逮背後的軍事訊號

矢板明夫於昨（4日）在臉書發文指出，此次美軍行動屬於高度精密的軍事突襲，結合空中打擊、低空機降與特種部隊協同作戰，在極短時間內完成拘捕目標。他形容，這並非傳統戰爭型態，而是以「壓制與控制」為核心的高風險任務，對情資整合、指揮同步與執行精準度要求極高。

從結果來看，委內瑞拉長期宣稱倚賴中俄防空與軍事技術，但實際面對行動時，相關防衛體系迅速失效，也引發外界重新檢視其真實戰力。

中國會對台灣複製「斬首行動」嗎？ 矢板明夫怎麼看

針對部分輿論將委內瑞拉事件與台海情勢連結，矢板明夫直言，這樣的對照忽略了最核心的差異。他指出，台灣的防衛體系、主要武器來源與作戰概念，長期與美國高度整合，整體防禦架構具備完整層次與實戰驗證基礎。

相較之下，矢板明夫分析，中國在遠程精準打擊、制空制海能力以及大規模聯合作戰經驗上，仍與美國存在顯著落差，情境條件並不相同。

台灣安全靠什麼？ 關鍵在盟友與可驗證的防衛布局

矢板明夫在文中強調，台灣的安全並非建立在口號或宣傳，而是仰賴長期形成的戰略部署與盟友體系。他提醒，若刻意模糊現實與宣傳、低估盟友能力，或過度放大對手實力，反而可能影響社會判斷，甚至造成戰略誤判。

矢板明夫也指出，委內瑞拉事件顯示，美國不僅具備執行高難度軍事行動的能力，是否出手則取決於政治與戰略評估，而非單一軍事技術問題。

國際事件給台灣什麼啟示？

矢板明夫認為，此次事件再次凸顯國際安全局勢的現實面，也提醒外界應審慎看待過度簡化的軍事類比。他呼籲，面對複雜的區域安全環境，應回到具體事實與制度性防衛能力來討論，而非被情緒性敘事牽著走。

