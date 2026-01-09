馬杜洛遭活逮！美國對付極權國家免登陸戰 謝金河：2招捉要害

美國3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，引發外界關注。（翻攝自Truth Social@realDonaldTrump、臉書@Nicolás Maduro）

美國3日對委內瑞拉發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，引發外界關注！財信傳媒董事長謝金河稱，此次美方精準的「斬首」行動給全球一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務，「獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形」。

謝金河昨（8日）於以「獨裁者的最後歸宿」為題於臉書指出，2026年美國總統川普（Donald Trump）以生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）揭開序幕，全球至今仍議論紛紛，這是美國力量的展現，「2026年會是川普改變世界最好看的一年！」

馬杜洛夫婦被捕並押至美國受審，謝金河直指，最值得關注的是瑞士銀行立即凍結馬杜洛帳戶的資產，帳戶有6萬多比特幣、價值約600億美元，以及相當數量的黃金。這次美國選定馬杜洛的副手羅德里格茲（Delcy Rodriguez）接掌大局，且放話她若不配合，下場會更慘。

謝金河說明，美國已摸清羅德里格茲的底細，其錢藏在杜拜及土耳其。這些獨裁者都有共同模式，對立高壓整肅異己，國內民眾流亡在外，如古巴有25萬人流亡海外，伊朗有15萬人以上，委內瑞拉則有超過20%，但國家利益掌握在自己手上，並且都把錢藏在海外帳戶。

謝金河分析，這次美國對委內瑞拉施壓，委內瑞拉股市開始上漲，等到馬杜洛被抓消息傳出，加拉加斯股市更是大漲不已，市場期待委內瑞拉會出現新局。在海外流亡的委內瑞拉人民都走上街頭歡呼。「現在全球都在猜，誰是下一個馬杜洛？」

最後，謝金河指出，這次美國精準的「斬首」行動，也給世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務！而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。

