馬杜洛遭活逮 謝金河曝「獨裁者最後歸宿」：被這兩招抓住要害

美軍在上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛夫婦並押返美國，面臨販毒等指控。對此，財信傳媒董事長謝金河直言，這就是「獨裁者的最後歸宿」，美國精準的「斬首」行動告訴世界，「對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務！」而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，「把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。」

謝金河在臉書發文指出，2026年川普以生擒馬杜洛夫婦揭開序幕，全世界到今天仍然議論紛紛，這是美國力量的展現。他認為，「2026年會是川普改變世界最好看的一年！」

馬杜洛夫婦被逮捕，並且押解至美國受審後，謝金河直言，最值得關注的是瑞士銀行立即凍結馬杜洛帳戶的資產，「外電報導指出，馬杜洛帳戶有6萬多枚比特幣，價值約600億美元，還有相當數量的黃金。」而美國選定馬杜洛的副手羅德里格茲接掌大局，並且放話說她如果不配合，下場會比馬杜洛還慘。

「原來美國已摸清她的底細，她的錢藏在杜拜及土耳其。」謝金河直言，這些集團獨裁者都有共同模式，對立高壓整肅異己，國內民眾流亡在外，像古巴有25萬人流亡海外，伊朗有15萬人以上，委內瑞拉有超過20%的民眾流亡海外。但國家利益掌握在自己手上，並且都把藏在海外帳戶。

謝金河分析，這次美國對委內瑞拉施壓，導致委內瑞拉股市開始上漲，等到馬杜洛被抓消息傳出，加拉加斯股市更是大漲不已。市場期待委內瑞拉將會出現新局，在海外流亡的委內瑞拉人民都走上街頭歡呼，「現在全球都在猜，誰是下一個馬杜洛？」

而這次美國精準的「斬首」行動，謝金河指出，這也給了世界一個範本，「對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務！」而抓住金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，「把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。」

