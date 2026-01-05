馬杜洛遭美國「生擒」 黃帝穎曝：舔中政客疑美論失敗後改扯「2大謬論」

馬杜洛遭美國「生擒」引國際熱議。（翻攝自馬杜洛臉書）

美軍先前對委內瑞拉進行突襲，甚至逮捕了長期執政的親共總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫妻，此舉也引起了國際熱議。律師黃帝穎今（6）日指出，舔中政客疑美論失敗後改扯二大謬論。

舔中政客謬論1：美國重心在中南美的棄台論

黃帝穎今天發文指出，舔中政客疑美論失敗後改扯2大謬論，其一是「美國重心在中南美的棄台論」。他說，國民黨主席鄭麗文稱美國注意力會放在美洲，不要以為「美國都會來幫我們收拾爛攤子」

黃帝穎表示，但事實是，美軍印太司令部在印太戰略的航母戰鬥群佈局不僅沒有改變，甚至美國國會通過「國防授權法」對台灣的支持力道更大，事實證明鄭麗文的「棄台論」根本虛構，只為轉移舔中政客謊稱美軍不敵中國等「疑美論」的崩潰心虛。

舔中政客謬論2：中國比照美國斬首台灣元首

黃帝穎說，謬論2是中國比照美國斬首台灣元首，美國逮捕委內瑞拉總統，實戰戳破中國自稱最強隱身雷達假象，中國武器首戰即癱瘓，徹底打臉舔中政客疑美論，因此改稱中國比照美國斬首台灣元首。

廣告 廣告

黃帝穎說，但事實是，美軍在中國環台軍演就在台海的「國際航道」自由航行，美日更有安保條約，維護台海和平，共軍軍機如果比照美軍進入我領空，依照委內瑞拉實戰經驗，首戰即癱瘓的是中國雷達，不是美軍，以及使用美規雷達的台灣，因此舔中政客改稱中國比照美國斬首行動，顯然是崩潰後的瞎扯。

黃帝穎表示，尤其，美國逮捕委內瑞拉總統並非斬首，而是移送到紐約法院審理，追訴委國總統走私數千噸的古柯鹼、涉毒恐怖主義及持有機槍等毀滅性武裝，這是追訴犯罪的刑事責任，不是斬首。

更多鏡週刊報導

明日出門注意！強烈大陸冷氣團6日南下挾境外污染物移入 全台空品亮橘燈

外界擔憂共軍對台複製「斬首」行動 國防部：對各種突發狀況都有所準備

新節目臨時被喊卡！ 陳水扁嘆：聽到卓榮泰3個字「比起外頭的天氣心更冷」