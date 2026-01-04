馬杜洛遭美夜襲活捉「中恐對台如法炮製」？矢板明夫：這擔憂是多餘的

即時中心／綜合報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押送至美國紐約的布魯克林拘留中心，面臨毒品走私等指控。有人憂心中國會效仿美國，對台實施類似行動，然而印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這種擔憂是多餘的，因為台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，皆自美國。「台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局，與穩固的盟友體系之上。」。

矢板明夫昨深夜在臉書發文指出，美國對委內瑞拉發動了一場震撼世界的軍事行動，透過精準空襲、低空機降與三角洲特種部隊的聯合作戰，在短短3小時內完成高風險突襲，成功俘獲了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，並將他們押送至美國接受司法審理。

前線軍事觀察指出，這並非以殲滅為目的的傳統戰爭，而是一場極端複雜、容錯率趨近於零的「壓制與控制」行動。矢板明夫表示，從情資整合、制空制電、指揮鏈同步到特種部隊執行，每一個環節都不允許失誤。

矢板明夫認為，這次行動再次證明，美軍在高強度、瞬間決勝的現代戰爭能力上，已與其他國家拉開了極大的差距。而委內瑞拉長期宣稱其防空系統採用中國與俄羅斯的先進武器與技術，但在實戰中卻幾乎瞬間癱瘓。「可以預見，這一結果勢必對中俄軍火在國際市場上的信用與行情造成嚴重衝擊。」

有人可能要追問，這是否意味著美國隨時可以對伊朗、北韓，甚至俄羅斯、中國發動類似的斬首行動？矢板明夫指出，從純軍事能力的角度來看，答案是肯定的，美國確實具備這樣的科技與實力；然而，是否出手，取決於政治後果與戰略判斷。「換言之，只要美國總統川普認定『有必要』，美國確實隨時具備發動斬首行動的能力。這正是讓全球獨裁者們夜不能寐的根本原因。」

「也有人因此憂心，中國是否可能仿效美國，對台灣實施類似行動。」矢板明夫直言，這種擔憂是多餘的，因為他們忽略了「最關鍵的差異」，那就是台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國。整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力；反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。

矢板明夫強調，台灣的安全從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。

而委內瑞拉事件再次提醒我們，千萬不要相信那些被新華社敘事洗腦的名嘴，矢板明夫批評，這些名嘴對中國軍力的浮誇吹捧，以及不停散播的「疑美論」謊言，已經被戳破。「事實一再證明，美國不僅有能力，也有意志與邪惡極權對抗。台灣只要堅定地與美國站在一起，台灣就是安全的。」

