馬杜洛遭美軍突擊逮捕 介文汲預言後果

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）於當地時間昨（3）日清晨遭美軍突襲，被押送到美國接受審判，委國最高法院憲法法庭同日，下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）代理總統職務。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲直言，從國際法的角度來看，美國的行動完全沒有合法性，是對一個主權國家公然且性質惡劣的大規模攻擊，但若從國際政治的現實角度看，這次攻擊將加強美國在中南美洲的影響。

委國最高法院憲法法院裁定，羅德里格斯將擔任委內瑞拉玻利瓦共和國總統職務，以保障行政連續性及國家整體防衛，裁定還指出，法院將就此事進行討論，以「確定適用的法律框架，保障國家連續性、政府運作及面對總統被迫缺位時的主權防衛」。而美國總統川普表示，在馬杜洛被美方拘押的情況下，將暫時接管委內瑞拉，直到能進行安全、適當且審慎的權力移交為止，「我們不能冒險讓另一個不顧委內瑞拉人民利益的人接管國家」。

介文汲昨天在政論節目《中天辣晚報》表示，從國際法的角度來看，美國的行動完全沒有合法性，是對一個主權國家的領土、人民，公然且性質惡劣的大規模攻擊，但若是從國際政治的現實角度看，這次攻擊將加強美國在中南美洲的影響，因為不會有國際組織和主要國家，會對美國採取任何作為、制裁。

介文汲接著說，川普的行為和歷任美國總統一樣，美國公然入侵的中南美洲國家也不計其數，他並研判，美國為這次軍事行動所進行的部署很久，且有地面部隊、委國內部人員接應，否則不會這麼輕易就把馬杜洛及其夫人逮捕。

