馬杜洛遭美軍逮捕！「別大小聲」名言回力鏢 律師酸：突然講文明了

美國總統川普下令空襲委內瑞拉，並宣布成功逮捕總統馬杜洛夫婦，將遣送美國受審。對此，律師陳怡凱今（4）日在臉書分析，北京原欲藉拉丁美洲反美政權牽制美國，未料美軍迅速出手，馬杜洛瞬間淪為階下囚。他直言，那些平時高喊「沒有實力就不要大小聲」、崇拜強權的人，此刻集體噤聲，或立刻切換成道德說教模式，轉而指責美國不文明。他反問，在發現對方真的「會拔劍」之後，才突然想起談文明？

美國總統川普在台灣時間3日下令，對委內瑞拉發動空襲，並在社群平台宣布，已成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人送離該國。川普隨後親自證實，美軍已拘捕馬杜洛夫婦，後續將遣送至美國接受司法審判。消息曝光後，立即引發國際社會高度關注。

對此，律師陳怡凱今日在臉書分析指出，北京原先的戰略構想，應是扶植拉丁美洲的反美政權，藉此削弱美國干預美洲以外事務的能力。陳怡凱表示，這類思維並非新鮮事，早在第一次世界大戰期間，德國便曾試圖拉攏墨西哥對美開戰，企圖讓美國深陷泥沼、無力參與歐洲戰事，史稱「齊默爾曼電報事件」。

冷戰時期蘇聯扶植古巴共產政權，也同樣出自牽制美國的戰略考量。陳怡凱認為，從這個角度來看，中方相關布局並非毫無邏輯，甚至可說「有其合理性」。然而，實際發展卻完全出乎預料，美軍才剛出手，馬杜洛就迅速淪為階下囚，速度之快，他形容「動保處抓流浪犬可能都還沒這麼快」。

接著，陳怡凱直言，這樣的結果不但未讓美國陷入泥淖，甚至連「弄濕衣服」都談不上。高度依賴委內瑞拉石油的「紅色古巴」，處境顯得格外尷尬，未來前景也更加黯淡；至於馬杜洛的「戰略夥伴」與「好兄弟」，也僅能發出幾聲譴責聲明，未見任何實質反制行動，美國幾乎毫髮無傷。

陳怡凱也不諱言嘲諷，只能說這一屆反美勢力的實力不行。他更指出，平時高喊「沒有實力就不要大小聲」、崇拜強權的人，此刻不是選擇沉默，就是轉而說教。他質疑，「發現對方真的會拔劍，就突然知道要講文明了是嗎？」，並直言「對某些人來說，道理沒有用，只有把實力擺在眼前，才會學會說人話」。

