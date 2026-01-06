馬杜洛遭美軍逮捕「神秘大戶精準下注」爽賺1300萬 美議員：查洩密

國際中心／陳佳鈴報導

委內瑞拉政壇變色，隨著委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美軍突襲逮捕，國際預測市場平台Polymarket驚傳有神祕交易員在事發前夕「神準布局」。該帳戶以不到110萬新台幣的賭注，精準押寶美軍出兵，在馬杜洛下台後瞬間暴賺至1,300萬新台幣，漲幅高達12倍。此舉不僅震驚華爾街，更引發美國國會高度質疑涉及「五角大廈內線交易」。

根據《路透社》與Polymarket數據顯示，這名神祕玩家的帳戶於去年12月才匆促創立，隨即展開一系列令人咋舌的操盤。去年12月27日，該玩家先以僅96美元試水溫，買入「2026年1月底前美軍入侵委內瑞拉」之合約，隨後更在行動前夕連續加碼至3.4萬美元。當時外界普遍認為出兵機率極低，合約價值低廉，不料隨著美軍閃電突襲成功，該筆合約價值瞬間噴發，最終進帳逾41萬美元（約台幣1,300萬元）。

這筆神準的豪賭已驚動華府高層。眾議員托雷斯（Ritchie Torres）指出，如此精準的進場時間點極不尋常，懷疑有內部官員洩密，且這場秘密突襲連美國國會在會前都尚未接獲相關訊息。托雷斯擬於本週緊急提案，嚴禁聯邦僱員、國會議員利用非公開資訊在預測市場牟利。儘管Polymarket宣稱禁止美國用戶下注，但透過VPN規避監管早已是公開秘密。目前美國商品期貨交易委員會（CFTC）正密切關注此案，一旦證實涉及內線交易，恐掀起美國軍政界的巨量風暴。

