馬杜洛遭美逮捕 學者：拉美國家恐懼「美國說打就打」

美國對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並直接拘捕在任總統馬杜洛及其夫人，震動國際社會。（美聯社）

美國對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並直接拘捕在任總統馬杜洛及其夫人，震動國際社會。彰化師範大學教授李其澤分析，此舉不僅突破冷戰後國際政治既有底線，也清楚顯示美國正以更直接、毫不掩飾的方式，重申其對西半球乃至全球秩序的主導地位。

李其澤指出，對拉丁美洲而言，這是一場門羅主義的「硬回歸」。川普政府將戰略重心重新放回西半球，並透過示範性目標展現掌控力，而委內瑞拉資源豐富、軍力有限、內部分裂嚴重，且長期與美國對立，成為理想打擊對象；即便行動在國際法層面缺乏合法性，但在強權政治邏輯下，可行性是一直在合法性之上的。

李其澤表示，拉美多國領導人迅速表態譴責，反應的並非單純道義立場，而是對「美國說打就打」現實的深層恐懼。馬杜洛事件後，拉美國家的外交自主空間勢必進一步收縮，美國對區域秩序的主導也將更加直接而粗暴。

從全球視角觀察，李其澤認為，這同時也是一項明確的對中俄訊號；美國在多線承壓情況下，不可能於所有方向同時升高衝突，因此選擇在成本最低、阻力最小的西半球率先動手，因而必須進行「區域分工式」的權力展示，西半球則是被視為美國不可談判的勢力範圍，中國在該區域缺乏軍事存在，俄羅斯投射能力有限，使美國能以最小代價完成權力示警。

李其澤指出，對中國而言，短期安全衝擊有限，但中長期經濟與投資環境將更深受美國政治與安全框架制約，中拉合作的不確定性勢必升高。美國此舉，實質上也在重塑全球經濟與政治互動的安全邊界。

在兩岸層面，李其澤直言，馬杜洛事件提供更深層的警示，關鍵不在於美國「支持誰」，而在於美國如何對待他國主權與領導人安全；一名在任總統在無國際授權、無戰爭宣言下遭捕，凸顯所謂國際秩序與法律，在美國戰略需要面前，可以迅速讓位。

李其澤總結，這再次證明，安全無法外包，命運終究取決於自身實力與內部凝聚力；馬杜洛事件不是孤立事件，而是更現實、更冷酷、也更不掩飾強權本質的國際秩序成形起點，真正的風險，不在於是否相信美國承諾，而在於是否誤判權力運作的真實邏輯。

