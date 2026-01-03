馬杜洛遭美「活捉」！委內瑞拉副總統宣誓代理總統 全國進入緊急狀態

委內瑞拉副總統 德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）就任臨時總統。 圖/取自委內瑞拉政府官網

[Newtalk新聞] 美國總統 川普（Donald Trump）3 日證實，美軍已對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並宣稱在行動中「活捉」委內瑞拉總統 尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，引發國際社會高度關注。對此，委內瑞拉副總統 德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）隨即發表緊急聲明，表示無法掌握馬杜洛夫婦的拘留地點，並嚴正要求美國立即提出「活著的證據」，證明兩人仍然健在，強調任何未經國際法授權的拘押行為，都是對委內瑞拉主權的嚴重侵犯。

羅德里格斯指出，依據委內瑞拉憲法規定，總統若無法履行職務，將由副總統代理。她已完成宣誓程序，就任臨時總統，暫時接管國家行政權力，同時宣布全國進入緊急狀態，全面動員國家防衛力量，以因應可能升高的衝突。

川普隨後在白宮記者會上表示，美國將「暫時接管」委內瑞拉相關事務；被問及未來由誰負責實際治理時，他透露，美國國務卿 馬可·盧比歐（Marco Rubio）已與羅德里格斯保持通話聯繫，並聲稱羅德里格斯「已被任命接替馬杜洛的位置」。

不過，羅德里格斯隨即在全國電視談話中嚴正否認相關說法，重申她的唯一立場是要求美方立即釋放被拘押的馬杜洛及其妻子，並強調：「委內瑞拉只有一個總統，他的名字叫馬杜洛。」

針對川普稍早轉述，稱羅德里格斯向盧比歐表示「願意做美方認為必要的一切，讓委內瑞拉再次偉大」，羅德里格斯也公開反駁，直言委內瑞拉「永遠不會成為任何國家的殖民地」，但願意在國際法與本國法律框架下，與美國政府建立相互尊重的關係。

羅德里格斯進一步指出，在川普宣稱美國將「接管」委內瑞拉後，政府已做好全面防衛準備，國家國防委員會全面啟動，並呼籲民眾保持冷靜、團結一致。她嚴厲譴責「針對委內瑞拉的武裝侵略」，並表示政府將在未來數小時內對外公布進一步因應措施。

她最後向全國民眾喊話表示，委內瑞拉擁有「明確且合法的政府」，願意在尊重與合法的基礎上展開對話，但絕不接受任何形式的主權踐踏。

