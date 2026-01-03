馬杜洛遭逮直送紐約！被曝「雙手上銬、矇眼」專家揭用意

即時中心／綜合報導

美軍週六（3日）凌晨突襲委內瑞拉，並將還在睡夢中的總統馬杜洛與其妻子逮捕，引發全世界高度關注；美國總統川普也曝光馬杜洛被捕後，在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上的模樣，可見馬杜洛被戴上全黑遮光護目鏡及抗噪耳機。專家分析，這麼做是為了切斷馬杜洛對外界的感知，讓他無法看清自己身在何處，也讓他無法聽到周圍人的談話。

CNN首席執法與情報分析師米勒（John Miller）受訪時表示，照片中的馬杜洛戴著手銬和全黑遮光護目鏡，「這是為了讓他無法看清自己身在何處，以及從A點移動到B點的過程。」

此外，照片顯示馬杜洛穿著充氣救生衣並戴著抗噪耳機，米勒認為，抗噪耳機的作用是阻斷其聽覺，「讓他無法聽到周圍人的談話。」

最引人注目的是，馬杜洛身後出現一名疑似美國緝毒局（DEA）探員的突擊背心。「你可以看到上面寫著 DEA」，米勒指出，「這意味著他正被來自DEA紐約辦事處的美國聯邦執法人員逮捕，並正被送往法庭準備提審。」

稍早一架載著馬杜洛夫婦的飛機已降落位於紐約上州的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地（Stewart Air National Guard Base），預計將於下週在曼哈頓聯邦法院，面臨毒品與武器等相關指控。

